Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

В Сети появилось последнее видео с Хью Хефнером

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

В Интернете опубликовали последнее видео с ныне покойным основателем Playboy Хью Хефнером.

На коротком ролике, снятом в минувшем январе после того, как Хефнер провел один из своих традиционных киновечеров с гостями, видно, как он с трудом передвигается с помощью ходунков и чужой поддержки.

По информации Daily Mail, два года назад Хью подхватил инфекцию, серьезно подкосившую его здоровье: он был практически прикован к постели, а весной 2017 года его здоровье и вовсе упало настолько, что он перестал показываться публике. Основным его окружением в последние месяцы были не модели, а медики.

Наверх