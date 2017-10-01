В Сети появилось последнее видео с Хью Хефнером

На коротком ролике, снятом в минувшем январе после того, как Хефнер провел один из своих традиционных киновечеров с гостями, видно, как он с трудом передвигается с помощью ходунков и чужой поддержки.

По информации Daily Mail, два года назад Хью подхватил инфекцию, серьезно подкосившую его здоровье: он был практически прикован к постели, а весной 2017 года его здоровье и вовсе упало настолько, что он перестал показываться публике. Основным его окружением в последние месяцы были не модели, а медики.