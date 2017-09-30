Основатель КВН умер после продолжительной болезни

О смерти основателя КВН Андрея Меньшикова рассказали его родные. По их словам, перед смертью поэт боролся с болезнью, передает "Интерфакс". Ему было 72 года.

У истоков одной из самых популярных в России юмористических передач поэт встал в 1960-х годах. КВН был закрыт в 1971 году, и именно благодаря Меньшикову смог вернуться на экраны отечественных зрителей. В 1986 оду он организовал возрождение "Клуба веселых и находчивых" и руководил всем процессом, пишет Дни.ру.

Андрей Меньшиков приложил свою руку к созданию и многих других передач на советском и российском телевидении. В частности, речь идет о таких программах, как "А ну-ка, девушки!", "Салют, фестиваль!", "Спринт для всех", "Вираж", "Веселые ребята" и "Наша биография".

Кроме того, он написал более сотни песен и стихов. При этом образование поэт получил техническое – он окончил Московский инженерно-строительный институт.