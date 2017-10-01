Сегодня все получится: скорее читай гороскоп на 1 октября

В остальном же можно говорить о преобладании позитивных тенденций.

Романтические и дружеские отношения развиваются стремительно, причем можно смело доверять первому впечатлению о новом знакомом – оно наверняка будет верным. Для пар, в последнее время часто ссорившихся и выяснявших отношения, первое октября станет днем примирения и гармонии.

Овен

Овнов ожидает день, полный приятных совпадений, сюрпризов и настоящих чудес. Наиболее благоприятна ситуация в сфере семейных и романтических отношений: эмоциональные связи укрепляются, появляется возможность преодолеть разногласия. Немаловажно и то, что сегодня вы готовы прислушаться к конструктивной критике, изменить свое поведение, если в этом возникнет необходимость, пишет Дворец.

В делах у Овнов также полный порядок: есть шанс достичь поставленных целей и разобраться с досадными мелочами, мешающими движению вперед. Нет преград для карьерного роста и развития творческого потенциала.

Телец

Тельцам стоит подготовиться к проблемам в делах: помешать реализации ваших планов могут как происки недоброжелателей, так и неудачное стечение обстоятельств. В любом случае не теряйте веры в себя – шанс справиться с трудностями у вас есть, и он весьма велик. Звезды советуют опираться на проверенных партнеров и давних союзников.

В личных отношениях ощущается влияние благоприятных тенденций, близкие люди будут вас радовать. Хорошо пройдут встречи с друзьями, вечеринки и праздники. Не отказывайтесь от поездок: вдали от дома вас ожидают приятные сюрпризы.

Близнецы

Благодаря высокому жизненному тонусу Близнецы сегодня полны сил и энергии, да и обычно присущее им обаяние включено «на максимум». Поэтому даже если трудности появятся, можно не сомневаться в том, что преодолены они будут в кратчайшие сроки. В знакомствах звезды советуют проявить разборчивость – жертвами вашей привлекательности могут стать не только заслуживающие внимания люди, но и крайне сомнительные особы.

Вероятно появление новых личных целей, достижение которых будет для вас непростым, но увлекательным делом. Звезды советуют посетить светские мероприятия – в веселой компании вы будете чувствовать себя непринужденно и комфортно.

Рак

Удачный день, позволяющий воплощать в жизнь смелые замыслы и приступать к реализации поистине грандиозных идей. Наградой за труды, изобретательность и настойчивость станут профессиональные успехи, победа над конкурентами и появление новых покровителей. Финансовая картина выглядит не слишком приятной, однако перемены к лучшему не заставят себя ждать.

В личной сфере дела обстоят как нельзя лучше – с этой точки зрения день для Раков обещает быть очень удачным. Возможно появление новых поклонников, а также людей, в обществе которых вы будете приятно проводить время.

Лев

Интересы Львов сосредоточены на профессиональной сфере, и именно в ней представители данного знака могут достичь наиболее значительных успехов. Несмотря на интриги недоброжелателей и маневры конкурентов, вы сможете одержать важную победу, доказав свое превосходство. Финансовая ситуация улучшается, однако с крупными покупками звезды советуют повременить.