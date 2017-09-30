«Я плачу каждый божий день»: признание Виктории Бекхэм напугало ее поклонников

О последней ее роли стоит упомянуть больше. Викторию по праву считают одной из самых примерных звездных мам. Кстати говоря, Виктория вовсе не против делиться секретами воспитания детей, пишет Офигенно.

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Звезда признается, что долгое время ей было тяжело играть роль единственной женщиной в семье, ведь у них с Дэвидом трое старших сыновей. Ей необходимо было показать, что она не только хранительница домашнего очага, но и женщина.

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Иногда она устраивала себе отпуск от своих мальчиков, чтобы они справлялись со своими обязанностями самостоятельно.

Виктория Бекхэм с сыном. GB1/Scanpix

Для сыновей очень важной является фигура отца: «Воспитание мальчика и воспитание девочки — совсем не одно и то же. Мне повезло: и мой отец, и мой муж — сильные мужчины, и такими я мечтаю видеть своих парней».

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Виктория не позволяет сыновьям увлекаться компьютерными играми, смотреть телевизор до ночи, а новые гаджеты они могут получить исключительно за какие-то заслуги: положительные оценки или другие достижения.

Для младшенькой доченьки она выбрала совершенно другие методы и даже позволяет маленькой принцессе иногда покапризничать.

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Дети растут, и знаменитость стала нуждаться в них больше, чем ожидала. Ее старший сын Бруклин покинул родной дом и переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться искусству фотографии в знаменитой Парсонской школе дизайна.

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Звездная мама до сих пор не может привыкнуть, что ее сын находится так далеко. В ее последнем интервью она поведала о самом сокровенном: «Я все еще плачу из-за того, что Бруклин переехал в Нью-Йорк. Я скучаю по нему каждый божий день».

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Кстати говоря, недавно в Инстаграме Дэвида появился снимок со старшим сыном. Спортсмен признался, что тоже очень соскучился по нему.