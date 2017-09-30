Родители малышей были вне себя, увидев, что публикует у себя на странице эта воспитательница из России

«Я ничего плохого не вижу в моем Инстаграме. Мне кажется, каждая девушка может выложить платье с глубоким декольте. Это просто моменты жизни. Никакого подтекста они не несут. Я не хочу накрутить аудиторию и заработать большое количество лайков», — комментирует девушка.

A post shared by YouGirlFriend (@korol8626) on Sep 16, 2017 at 8:05am PDT

Изображения прелестницы очень возмутили родителей воспитанников детсада. Они посчитали их слишком вызывающими и эротичными, а поведение Виктории не соответствующим ее статусу. Попросту говоря, девушка пострадала за красоту.

A post shared by YouGirlFriend (@korol8626) on Aug 22, 2017 at 11:32pm PDT

A post shared by YouGirlFriend (@korol8626) on Sep 27, 2017 at 3:10pm PDT

Демешкину вызвала к себе заведующая детским садом для разбора жалобы от взволнованных мам малышей. Воспитательница получила выговор, а позже лишилась премии до конца года. Так как детский сад ведомственный, заработная плата сотрудника составляет всего 10 000 рублей.

Родителям такого наказания показалось мало. Моральное давление, некомфортные условия труда и накаленная атмосфера сделали свое дело. Виктории Демешкиной пришлось уволиться. «Мне надоело терпеть нападки родителей, пытаться соответствовать, кому-то что-то доказывать, я махнула рукой и написала заявление. Просто смысла продолжать работать я не вижу», — делится бывшая воспитательница.

A post shared by YouGirlFriend (@korol8626) on Aug 27, 2017 at 6:47am PDT

Что касается ее страницы в Инстаграме, то первую девушка удалила, всё-таки пошла на уступки. Но и новая страничка родительскому комитету пришлась не по душе.

«Меня вызвали на разговор, мы всё обсудили, я даже удалила свою страничку в Инстаграм по настоянию руководства, но стали приходить новые жалобы, уже на новую страничку. Она родителям тоже не понравилась, хотя там уже не было ненормативной лексики, ни одного слова.

Сказали, что фотографии такие же откровенные, хотя самое эротичное, что там было, — голый живот, фото, где я отдыхаю после бани в кружевном топике. Но ничего такого в этих снимках я не вижу», — рассказывает Виктория.

A post shared by YouGirlFriend (@korol8626) on Sep 12, 2017 at 4:58am PDT

Воспитательница отстаивает свою позицию: «Возможно, им не понравилось ещё, что летом, когда жарко было, ходила на работе в шортах, в топике с открытым животом, на физкультуре — в лосинах. Думаю, я виновата только в том, что не согласовала с родителями, что могу выкладывать фото их детей на своей странице, а всё остальное, я считаю, мое личное. Я себя виноватой не считаю. Работа — это работа, личное — это личное. Ни в чём плохом я замешана не была».

Чем же она будет заниматься дальше? «Я настолько привыкла к детям, что работа в других сферах — и хочется, и колется. Как воспримут это всё, как встретят? Мое лицо уже многие знают...» — признается Вика.

A post shared by YouGirlFriend (@korol8626) on Sep 13, 2017 at 9:15am PDT

Что это: борьба за общественную мораль или банальная человеческая зависть? Теперь у Виктории Демешкиной неоднозначная репутация. Одни считают ее примером безнравственности, другие — человеком принципов, третьи — обычной жертвой обстоятельств. Оставляй свое мнение в комментариях и делись статьей в соцсетях.