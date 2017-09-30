Кто среди нас двоечник, а кто – отличник? Решите задачку и узнайте!
30 сентября 2017 г., 14:26
Хорошо ли вы помните школьную программу? А как у вас обстоят дела с логикой? Сейчас мы это проверим!
Условия задачи даны на картинке. Требуется вычислить общий вес животных, а для этого вам нужно узнать, сколько весит каждое животное в отдельности. Удачи!
Маркетиум
Нашли ответ? Ну так сколько же весят животные?
Ответ ниже!
Маркетиум
Кошка - 7 кг
Кролик - 3 кг
Собака - 17 кг
Удалось решить задачку? Расскажи в комментариях!