Кто среди нас двоечник, а кто – отличник? Решите задачку и узнайте!

Условия задачи даны на картинке. Требуется вычислить общий вес животных, а для этого вам нужно узнать, сколько весит каждое животное в отдельности. Удачи!

Маркетиум

Нашли ответ? Ну так сколько же весят животные?

Ответ ниже!

Маркетиум

Кошка - 7 кг

Кролик - 3 кг

Собака - 17 кг

Удалось решить задачку? Расскажи в комментариях!