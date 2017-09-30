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Кто среди нас двоечник, а кто – отличник? Решите задачку и узнайте!

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ФОТО: Маркетиум

Хорошо ли вы помните школьную программу? А как у вас обстоят дела с логикой? Сейчас мы это проверим!

Условия задачи даны на картинке. Требуется вычислить общий вес животных, а для этого вам нужно узнать, сколько весит каждое животное в отдельности. Удачи!

Маркетиум

Нашли ответ? Ну так сколько же весят животные?

Ответ ниже!

Маркетиум

Кошка - 7 кг

Кролик - 3 кг

Собака - 17 кг

Удалось решить задачку? Расскажи в комментариях!

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