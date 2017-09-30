Названа причина смерти Хью Хефнера

Около двух лет назад у американского миллионера Хью Хефнера начались серьезные проблемы со спиной, из-за чего здоровье мужчины подкосило, передает Ivona со ссылкой на TMZ.

Источники, близкие к основателю Playboy, утверждают, что впервые он столкнулся с подобными недомоганиями в конце 80-х. Однако самочувствие Хефнера ухудшилось, когда он подхватил инфекцию, характер которой не уточняется, вероятнее всего, в 2016 году. Из-за нее миллионер едва мог ходить без посторонней помощи и вскоре был прикован к постели, посему редко появлялся на публике.

В средине сентября 2017 года Хефнер подхватил незначительный вирус, но ослабленная иммунная система мужчины просто не смогла побороть его.

Отметим, создатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-ом году жизни. Миллионер находился в кругу семьи: сыновей Марстона и Купера, дочери Кристи и второй супруги Кимберли Конрад.