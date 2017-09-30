Эта женщина постоянно ходила на похороны незнакомых людей с одной целью... Точно сумасшедшая!

Тереза однажды сказала ему, что считает своей священной обязанностью посещать все церковные обряды, в том числе и траурные. Святой отец предполагал, что женщина очень верующая, поэтому не мог отказать ей в такой малости.

Откуда же священнику было знать истинную причину поведения Терезы?

Тереза Дойл недавно появилась на похоронах, где прощались с Кэтрин Уайтхед, которая умерла достаточно молодой из-за болезни Аддисона. Родственники были в недоумении, когда заметили на поминках незнакомую женщину. А та без стеснения разговаривала с родными усопшей и вовсю уминала поминальные блюда.

«Она уплетала за обе щеки», — рассказала мать покойной. Для родственников Тереза придумала красивую историю: с покойной они познакомились, когда работали официантками в одном заведении, пишет Офигенно.

Правдоподобно, да? Только вот усопшая никогда не работала официанткой.

«Вы можете ходить на утренние службы вместо того, чтобы подъедать на поминках»,— возмутилась мать покойной. Дойл ответила ей довольно грубо, сказав, что это ее дело, куда ей ходить.

Родственники возмущены тем, что 65-летняя женщина врывается в их частную жизнь, пользуясь моментом скорби.

О благосостоянии Терезы Дойл ничего не известно, однако любое финансовое состояние не может быть оправданием такому поведению.

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