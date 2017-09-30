Ольга Бузова показала грудь в память об основателе Playboy

"Легендарного Хефнера любят как мужчины, так и женщины. Он дарил красоту и тем, и другим" – подписала снимок звезда.

Правда, подписчиков звезды заинтересовало не столько внимание Бузовой к покойной знаменитости, сколько ее грудь. Многие посчитали, что на обложке PlayBoy Ольге специально увеличили "выдающиеся места" с помощью графических редакторов.

"Откуда у Бузовой такая грудь??? Ха-ха-ха, прям смешно", "Фотошоп творит чудеса", "Кругом обман... Уйду в туман", "Ого, супер бюст", "Грудь откуда?", "Такое чудо только на обложку "Крестьянка"85", - пишут пользователи соцсети.