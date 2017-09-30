Участницу «Голоса» довели до невменяемости на сцене

Оксана Войтович пошла "слепые прослушивания" шоу "Голос" и сможет продолжить борьбу за зрительские симпатии и поддержку наставников проекта, однако начиналось все не столь безоблачно. Накал страстей ощущался еще до выхода на сцену, а во время выступления долгое время никто из членов жюри не поворачивался к девушке, что сильно повлияло на ее эмоциональное состояние.

Певица призналась, что в какой-то момент у нее наступило отчаяние. "Если честно, когда я была на сцене, я испытала состояние аффекта", – цитирует StarHit Оксану Войтович. Впрочем, сильное эмоциональное возбуждение, которое определяется как краткосрочная невменяемость, не помешало ей выступить достойно.

"В последние 15 секунд повернулся Александр Борисович и за ним сразу же Леонид Николаевич Агутин", – вспомнила Войтович. "Градский сказал, что ни разу на этом проекте не слышал, чтобы пели именно так песню Пугачевой "Ты снишься мне". Он похвалил мое исполнение композиции, поэтому мой выбор, естественно, пал на него", – добавила она.

Наставник шоу "Голос" заметил, что певица особое внимание уделила не только высоким нотам, но и проходящим, низким и переходным. Оксана Войтович заметила, что в шестом сезоне на проекте собрались сильные исполнители, однако постоянно оглядываться на тот факт, что в любой момент участник может покинуть сцену, она не собирается.