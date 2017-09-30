Фото: полиция быстро положила конец веселью таллиннских фанатов Стинга
30 сентября 2017 г., 11:27
Когда Эстонию с концертом посещает звезда мирового масштаба, принимаются усиленные меры по обеспечению безопасности. Как известно, вчера, 29 сентября, в Saku Suurhall выступил певец Стинг.
На концерте присутствовало большое количество преданных фанатов музыканта, в числе которых были и именитые гости.
Stingi kontsert Saku Suurhallis. Eero Vabamägi
Ощутила на себе повышенный контроль и компания людей, которые решили начать праздник еще перед концертом недалеко от Saku Suurhall. Полиция сразу обратила на них внимание и прервала их торжество.
Stingi kontsert Saku Suurhallis. Toni Läänsalu
Stingi kontsert Saku Suurhallis. Toni Läänsalu