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Фото: полиция быстро положила конец веселью таллиннских фанатов Стинга

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ФОТО: Toni Läänsalu

Когда Эстонию с концертом посещает звезда мирового масштаба, принимаются усиленные меры по обеспечению безопасности. Как известно, вчера, 29 сентября, в Saku Suurhall выступил певец Стинг.

На концерте присутствовало большое количество преданных фанатов музыканта, в числе которых были и именитые гости.

Stingi kontsert Saku Suurhallis.   Eero Vabamägi

Ощутила на себе повышенный контроль и компания людей, которые решили начать праздник еще перед концертом недалеко от Saku Suurhall. Полиция сразу обратила на них внимание и прервала их торжество.

Stingi kontsert Saku Suurhallis.   Toni Läänsalu

Stingi kontsert Saku Suurhallis.   Toni Läänsalu

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