Фото: полиция быстро положила конец веселью таллиннских фанатов Стинга

На концерте присутствовало большое количество преданных фанатов музыканта, в числе которых были и именитые гости.

Stingi kontsert Saku Suurhallis. Eero Vabamägi

Ощутила на себе повышенный контроль и компания людей, которые решили начать праздник еще перед концертом недалеко от Saku Suurhall. Полиция сразу обратила на них внимание и прервала их торжество.

Stingi kontsert Saku Suurhallis. Toni Läänsalu