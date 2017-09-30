Обиды и муки: что скрывали звезды советского кино

Несмотря на свою известность, мэтры советского кино были прежде всего людьми со своими страхами и переживаниями. Они не показывали публике своих душевных страданий, делясь сокровенным лишь с самыми близкими, пишет Ридус.
Мнительность Евгения Леонова
Евгений Леонов. Скриншот с видео
Находясь в обществе, Евгений Леонов был приветлив и добр к людям. И того же ждал в ответ. Если собеседник говорил с ним, например, без улыбки, артист воспринимал это на свой счет. Из-за своей мнительности актер неимоверно страдал.
"Знаешь, Андрей, мне всю жизнь казалось, что я недополучаю любовь. Я всегда больше отдавал, чем получал взамен. Мне казалось, что я вырос на серии каких-то обид. Вроде бы все нормально, а у меня такое ощущение есть: была обида — я ее проглотил; была обида — я ее съел", - цитирует Anews письмо Леонова к сыну.
Ошеломительный успех на актерском поприще не придал Леонову уверенности в себе. Он с трудом переносил обиды.
Показательный случай, когда актер снялся в рекламе рыбного магазина, находившегося по соседству с домом Леонова. Он сделал это не ради гонорара, а из-за хороших отношений с продавщицами — они-то и уговорили звезду.
Режиссер театра Маяковского, где тогда служил артист, негативно отреагировал на рекламную съемку своего работника.
«Костлявая рука голода совсем задушила артиста Леонова! Скажите, Евгений Павлович, мы что, мало вам платим? Давайте пустим шапку по кругу!» — кричал режиссер.
Охватившая Леонова обида душила его, и вскоре он уволился из театра.
Из-за своих переживаний он также ушел из театра Станиславского после 20 лет работы. Однажды артиста на месяц положили в больницу после сердечного приступа. По словам его брата Николая, тогда никто из коллег не пришел навестить актера.
Леонову показалось, что он не нужен людям, которых считал своими друзьями. Тогда он решил покинуть театральную труппу.
Смена власти и новые реалии 90-х годов также разочаровали пожилого артиста. Он чувствовал себя ненужным и признавался в одном из последних интервью, что наступившая свобода принесла ему лишь страдания.
"Сейчас говорят: вы потерянное поколение, отойдите, инвалид! Слово «дай» звучит громче всего", - говорил Леонов.
Личная драма Алексея Смирнова
Алексей Смирнов. Скриншот с видео
Весельчак на экране и несчастный в жизни, актер Алексей Смирнов скрывал от коллег свои боевые заслуги в Великой Отечественной войне. Она-то и сыграла в жизни артиста роковую роль. Еще в 1941 году он сделал предложение своей девушке. Расписаться они не успели, а когда Смирнов вернулся с фронта, он объявил возлюбленной о расставании.
Актер так никогда и не женился. Лишь спустя годы девушка узнала, что он обрек себя на одиночество из-за полученной на войне контузии: врачи сказали Смирнову, что он не сможет иметь детей.
Свою жизнь он посвятил матери, у которой развилось психическое заболевание после гибели младшего сына на фронте.
Чтобы реализовать своей отцовский инстинкт, актер решил усыновить ребенка из детдома. Он семь лет добивался разрешения воспитывать мальчика с врожденным пороком сердца. Когда власти наконец позволили ему забрать ребенка, он явился в приют пьяным. Дело в том, что в это время скончалась его любимая мать и он прятал свои переживания в бутылке.
Разумеется, после его появления в детдоме в нетрезвом виде речи об усыновлении быть не могло.
Одиночество Сергея Филиппова
Сергей Филиппов. Скриншот с видео
У гениального комика было все: карьера, жена и горячо любимый сын. Когда в 1970-е годы подросток Юра вместе с матерью эмигрировал в США, актер воспринял это как предательство. Филиппов был патриотом и до конца жизни не смог оправиться от поступка близких людей.
Он не читал писем, которые ему присылал сын. Так и хранил их запечатанными, несмотря на смертельную тоску. Лишь изредка говорил с Юрой по телефону.
Были у Филиппова и проблемы со здоровьем. Никто из зрителей и не догадывался, что актер исполнил роль Кисы Воробьянинова в фильме «12 стульев» после операции по удалению опухоли на черепной кости. Его мучили страшные головные боли, но об этом он предпочитал молчать.
Сергей Филиппов начинал как танцор балета. Он дебютировал на сцене Мариинки, ошеломил публику своей пластикой, но танцевать дальше не смог. Болезнь сердца поставила крест на балетной карьере.
В 1990 году актера не стало. Он умер от рака в полном одиночестве. Его коллега Евгений Моргунов негодовал, что «Ленфильм» не выделил ни рубля на похороны великого артиста.
Смерть сына Нонны Мордюковой
Нонна Мордюкова. Скриншот с видео
Она вживалась в роли измученных жизнью героинь так, что после съемок ей приходилось восстанавливать свое здоровье и силы.
"Эти бабы, которых я играю, это мой кислород, моя жизнь. А иначе я жить не могу", - говорила Мордюкова.
Ни развод с Вячеславом Тихоновым после 14 лет брака, ни неудачи в личной жизни не подкосили ее так, как кончина единственного сына.
Владимир Тихонов также был актером театра и кино. Когда ему было 20 лет, вместе с Мордюковой они исполнили роли сына и матери в фильме «Русское поле». По сюжету герой погибает. Сцены прощания дались актрисе нелегко. Коллеги по цеху рассказывали, что после съемок она еле держалась на ногах.
Картина оказалась пророческой. Сын Мордюковой скончался в возрасте 40 лет от сердечной недостаточности. Он страдал алкоголизмом и наркотической зависимостью. После его смерти Мордюкова впала в депрессию и почти ни с кем не общалась.