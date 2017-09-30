Обиды и муки: что скрывали звезды советского кино

Мнительность Евгения Леонова

Евгений Леонов. Скриншот с видео

Находясь в обществе, Евгений Леонов был приветлив и добр к людям. И того же ждал в ответ. Если собеседник говорил с ним, например, без улыбки, артист воспринимал это на свой счет. Из-за своей мнительности актер неимоверно страдал.

"Знаешь, Андрей, мне всю жизнь казалось, что я недополучаю любовь. Я всегда больше отдавал, чем получал взамен. Мне казалось, что я вырос на серии каких-то обид. Вроде бы все нормально, а у меня такое ощущение есть: была обида — я ее проглотил; была обида — я ее съел", - цитирует Anews письмо Леонова к сыну.

Ошеломительный успех на актерском поприще не придал Леонову уверенности в себе. Он с трудом переносил обиды.

Показательный случай, когда актер снялся в рекламе рыбного магазина, находившегося по соседству с домом Леонова. Он сделал это не ради гонорара, а из-за хороших отношений с продавщицами — они-то и уговорили звезду.

Режиссер театра Маяковского, где тогда служил артист, негативно отреагировал на рекламную съемку своего работника.

«Костлявая рука голода совсем задушила артиста Леонова! Скажите, Евгений Павлович, мы что, мало вам платим? Давайте пустим шапку по кругу!» — кричал режиссер.

Охватившая Леонова обида душила его, и вскоре он уволился из театра.

Из-за своих переживаний он также ушел из театра Станиславского после 20 лет работы. Однажды артиста на месяц положили в больницу после сердечного приступа. По словам его брата Николая, тогда никто из коллег не пришел навестить актера.

Леонову показалось, что он не нужен людям, которых считал своими друзьями. Тогда он решил покинуть театральную труппу.

Смена власти и новые реалии 90-х годов также разочаровали пожилого артиста. Он чувствовал себя ненужным и признавался в одном из последних интервью, что наступившая свобода принесла ему лишь страдания.

"Сейчас говорят: вы потерянное поколение, отойдите, инвалид! Слово «дай» звучит громче всего", - говорил Леонов.

Личная драма Алексея Смирнова

Алексей Смирнов. Скриншот с видео

Весельчак на экране и несчастный в жизни, актер Алексей Смирнов скрывал от коллег свои боевые заслуги в Великой Отечественной войне. Она-то и сыграла в жизни артиста роковую роль. Еще в 1941 году он сделал предложение своей девушке. Расписаться они не успели, а когда Смирнов вернулся с фронта, он объявил возлюбленной о расставании.

Актер так никогда и не женился. Лишь спустя годы девушка узнала, что он обрек себя на одиночество из-за полученной на войне контузии: врачи сказали Смирнову, что он не сможет иметь детей.

Свою жизнь он посвятил матери, у которой развилось психическое заболевание после гибели младшего сына на фронте.

Чтобы реализовать своей отцовский инстинкт, актер решил усыновить ребенка из детдома. Он семь лет добивался разрешения воспитывать мальчика с врожденным пороком сердца. Когда власти наконец позволили ему забрать ребенка, он явился в приют пьяным. Дело в том, что в это время скончалась его любимая мать и он прятал свои переживания в бутылке.