Любовь Толкалина обнародовала интимный снимок

«Доброе утро нового дня колдовской недели! Прошу простить, но друзья прокатчики требуют откровенных фотографий к нижеследующему тексту. Я побыла ведьмой в Петербурге и теперь сыграю Геллу в Вильнюсе», - отметила Толкалина.

A post shared by Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) on Sep 28, 2017 at 5:26pm PDT

Актриса часто выкладывает в Сеть кадры со съемок или с выступлений, а также делится с подписчиками фотографиями из личной жизни. «Вот это ноги!», «Даже больше, чем ноги»,«Вау», «Люба, супер!», «Жизнь бьет ключом! Здорово!», «Спасибо, порадовали с утра», «Гелла, ведьма-чудесные роли, по правде сказать, вы такая девочка-веточка, ни на одну ,ни на другую не похожа. Если только по красоте», «Не скромно, но очень эффектно! Удачи!», «Такие и нужно фото делать! Истинная красота!» «Фантастическая красота и грация! Желаю отличных спектаклей и настроения!», «Доброе утро! Сногсшибательная красота!», «Статуэтка!», «Даже трусики видны», - прокомментировали фото Толкалиной поклонники.

Стоит отметить, что актриса не в первый раз публикует откровенные фотографии. Летом этого года в Крыму Толкалина взбудоражила пользователей Сети сексуальным снимком на берегу моря. 39-летняя звезда поразила поклонников стройным полуобнаженным телом.