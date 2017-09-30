Фото: Волочкова показала свое истинное лицо

Далеко не каждая женщина бальзаковского возраста, тем более знаменитая, рискнет показаться ненакрашенной. Анастасия явно не из их числа. Звезда разместила фото, вызвавшее бурную реакцию подписчиков, пишет Дни.ру.

"Прекрасное домашнее уютное утро. Но день будет насыщенным. Как здорово иметь свободу – просыпаться тогда, когда этого хочет душа, а не по звонку будильника", – подписала балерина снимок. На нем балерина делает селфи в спальне.

Волочкова, показавшая свое истинное лицо без косметики, на фото выглядит очень естественно. Придают позитива и яркие цвета одежды Анастасии – оранжевый топ и голубая кофта. Дополняет этот контрастный ансамбль ярко-розовый плед.

Поклонники восхитились внешним видом артистки. "Вы очень красивая без макияжа", "Отличная фотография) Нежная, красивая!", "Как Вам хорошо ненакрашенной!", "Естественная без косметики", "Анастасия такая натуральная, очень красивая", – комментируют фолловеры в Instagram.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Sep 29, 2017 at 2:05am PDT

Но не всем смелый снимок Анастасии пришелся по вкусу. "Посмотришь – первое впечатление, как будто с гулянки какой-то пришла. Неухоженная, неприбранная... Вы же публичный человек. Ваши фото всегда должны быть аккуратны… Мне кажется, подобные фото должны оставаться за кадром", "Впечатление такое, что перед глазами – колхозница, собравшаяся с утра на работу", – добавили ложку дегтя критики.

Отметим, Волочкова отличается пристрастием к публикации неоднозначных фотографий. Каждый ее пост вызывает полемику в Сети. Звезда с королевским достоинством предпочитает не отвечать на нападки общественности.