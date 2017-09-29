Решил расстаться с девушкой? Обязательно продумай всё до мелочей!

Во-первых:

- надо подумать, где вы это хотите сказать, ведь место имеет значение. Например, вы встречаетесь уже где-то пару месяцев или пару лет, то тогда наилучшим вариантом будет уютная квартира, где спокойно и тихо можно все обсудить, а если менее месяца, то эту новость можно рассказать в парке или кафе, пишет Sex-news.ru.

Во-вторых:

- не нужно говорить ей зразу всю правду, почему, или за что вы решились разорвать отношение, немного приукрасьте вашу историю. Это поможет избежать всякого рода скандалов и истерик.

В-третьих:

- такие фразы как: «Ты очень хорошая и классная девушка, но все-таки мы расстаемся», или «Все дело вовсе не в тебе, а большей степени во мне» не надо говорить в тот момент, поскольку каждой женщине - это не очень приятно слышать. Лучше будет если все сделать естественным способом.

Также каждой девушке понятно, что идеальную (для вас) вы бы не кинули, и поэтому вы увидели в ней то, что вас не устроило, и вот тогда не надо врать, если не хотите вызвать злость и раздражение.

Но все-таки если до этого дошло, уверенность должна быть стопроцентной, чтобы не дать ей надежду на восстановление отношений или на попытку все исправить.