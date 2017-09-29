Решил расстаться с девушкой? Обязательно продумай всё до мелочей!

Если случилось так, что вы надумали расстаться с девушкой, то прежде чем это сделать, вам надо хорошо поразмышлять над тем, как ей это сообщить, чтобы после этих слов ей не было очень больно на душе. Ведь бывает и такое, что после разрыва между вами может остаться большая дружба, если все правильно сделать
Во-первых:
- надо подумать, где вы это хотите сказать, ведь место имеет значение. Например, вы встречаетесь уже где-то пару месяцев или пару лет, то тогда наилучшим вариантом будет уютная квартира, где спокойно и тихо можно все обсудить, а если менее месяца, то эту новость можно рассказать в парке или кафе, пишет Sex-news.ru.
Во-вторых:
- не нужно говорить ей зразу всю правду, почему, или за что вы решились разорвать отношение, немного приукрасьте вашу историю. Это поможет избежать всякого рода скандалов и истерик.
В-третьих:
- такие фразы как: «Ты очень хорошая и классная девушка, но все-таки мы расстаемся», или «Все дело вовсе не в тебе, а большей степени во мне» не надо говорить в тот момент, поскольку каждой женщине - это не очень приятно слышать. Лучше будет если все сделать естественным способом.
Также каждой девушке понятно, что идеальную (для вас) вы бы не кинули, и поэтому вы увидели в ней то, что вас не устроило, и вот тогда не надо врать, если не хотите вызвать злость и раздражение.
Но все-таки если до этого дошло, уверенность должна быть стопроцентной, чтобы не дать ей надежду на восстановление отношений или на попытку все исправить.