Ну и заявочки! Ксения Бородина хочет покинуть Россию навсегда

Ксения Бородина совершенно неожиданно для своих поклонников заговорила о переезде в другую страну. Сейчас российская телеведущая находится в Китае. Она так прониклась устройством быта китайцев, что вознамерилась по приезду уговорить мужа сменить место жительства, пишет 7days.ru.

«Прилечу в Москву и буду уговаривать мужа переехать в Китай! Ну, если честно, то я иногда думаю, что можно было бы в один день собраться и переехать всей семьёй. Дети будут говорить на английском, как на родном языке, общаться с людьми разных культур . В конце концов будут жить. Потому, что в Москве жить тяжело, вообще иногда ощущение что мы не живём, а существуем!» — призналась Ксения.

Среди основных причин, по которым Ксении хочется уехать из России, — постоянный стресс. Бородина внимательно понаблюдала за населением Китая и осознала, что ритм жизнь китайцев гораздо спокойнее.

«Посмотрите на расслабленных азиатов, европейцы в меньшей степени, но у них обед святое, семья святое, праздники святое, встреча с друзьями святое, все святое, все в приоритете для себя. И у нас?! Работа, работа, работа, работа, ещё раз работа, стресс, вирусы, дети болеют, холодно, дождь, работа, обед не святое (не успеваю), пробки... Тут кстати тоже пробки, но их вообще не замечаешь как-то, и я никогда не знала, но китайцы очень добрый народ, очень медленный, но добрые такие, что все прощаешь!» — продолжила Ксения. Между прочим, несмотря на то, что заграничное жилье есть у многих звезд, не так много знаменитостей решается действительно уехать из России. Вот и Ксения, уверены поклонники, не покинет столицу. Ведь совсем недавно она въехала с мужем в собственный загородный дом, где сейчас вовсю идет ремонт.