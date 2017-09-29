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Упс… Жена известного эстонского певца на вечеринке Kanal 2 была похожа на зефирный торт

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ФОТО: Toni Läänsalu

Поклонники эстонского певца Койта Тооме, который представил страну на «Евровидении-2017» в Киеве, уже в который раз замечают, что Койт не сопровождает свою возлюбленную Кайю на светских мероприятиях.

Кайя и Койт Тооме. Фото: Instagram

Вот и на юбилей Kanal 2 девушка пришла в компании подруги. Портал Elu24 выражает надежду, что в звездной семье все в порядке и этому есть разумное объяснение. Напомним, незадолго до песенного конкурса у пары родился сын.

К слову, довольно много внимания к себе привлекло необычное платье девушки, которое поклонники и журналисты сравнили с огромным зефирным тортом.

Madis Sinivee

Toni Läänsalu

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