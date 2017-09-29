Упс… Жена известного эстонского певца на вечеринке Kanal 2 была похожа на зефирный торт

Кайя и Койт Тооме. Фото: Instagram

Вот и на юбилей Kanal 2 девушка пришла в компании подруги. Портал Elu24 выражает надежду, что в звездной семье все в порядке и этому есть разумное объяснение. Напомним, незадолго до песенного конкурса у пары родился сын.

К слову, довольно много внимания к себе привлекло необычное платье девушки, которое поклонники и журналисты сравнили с огромным зефирным тортом.

Madis Sinivee