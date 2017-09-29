Вот тебе и крутой поворот! Самый известный русский рэпер Эстонии баллотируется на муниципальных выборах

Многие впервые благодаря этой рекламе узнали настоящую фамилию артиста. Свой рекламный баннер Кирилл подписал так:

«Номер 452 - Kirill Makarkin - Кирилл Макаркин.

Я целеустремленный, разносторонний молодой человек. Если перед тобой закрылась одна дверь, то необходимо приложить все силы и старания, не останавливаться и взамен откроется множество дверей, а также появятся новые возможности для дальнейшего развития. Мой девиз прост: Кто хочет, тот всегда добьётся положительного результата!»

Портал Limon.ee не мог не спросить у Kiraz, почему он выбрал Центристскую партию и откуда вообще такая идея.

«Баллотируюсь в районе Кристийне. Решил баллотироваться именно по спискам Центрийской партии, так как сам с 18 лет являюсь избирателем этой политической силы. И даже сейчас, несмотря на трудные в партии времена, результат их работы заметен куда более выразительно, нежели результаты работы других партий.

Для меня важны именно результаты, а не громкие лозунги. Атмосфера в Центрийской партии именно РАБОЧАЯ, заточенная под результат. Некоторые другие партии лишь распространяют вражду, что для меня недопустимо!

Под враждой имею в виду лозунги по типу: «давайте сметем центристскую власть из города» и прочее ...

Лично для меня политика – это, прежде всего, работа над уровнем жизни и благоустройством города, а не борьба за власть при помощи неэтичного популизма. От того и в Центристской партии».