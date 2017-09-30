Вот насколько хороши в постели все знаки Зодиака!

Это не является исключением даже в сексуальном плане, сообщает Lifter со ссылкой на CureJoy.

Ниже вы можете узнать, какие черты вам присущи в сексуальном плане и с каким знаком вы хорошо совместимы в постели.

1. Овен

Овен - это настойчивый человек с небольшим проявлением агрессии в сексе. Овны любят акт завоевания в сексе. Вы не любите эмоциональную драму и любите, когда партнер хватает ваши волосы и тянет назад.

Вы совместимы с такими знаками: Лев, Весы, Близнецы и Скорпион.

2. Телец

Вы больше чувствительны чем сексуальны. Вы прекрасно знаете, как стоит двигаться. Тельцы - эксперты в возбуждении своего любовника ароматами, звуками и прикосновениями. Также вы склонны ожидать секса.

Вы совместимы с такими знаками: Скорпион, Рак, Дева, Козерог.

3. Близнецы

Вы бываете комфортным и мягким, и в то же время можете быть грубоватым и жестким. Вы можете заниматься сексом в неожиданных местах и не стесняетесь говорить пошлые вещи. Вы непобедимы в флирте, и вам нравится сексуальный контакт с вашими партнерами. Вы получаете истинное наслаждение от секса и любите экспериментировать.

Вы совместимы с такими знаками: Овен, Близнецы, Стрелец, Водолей.

4. Рак

Вам нравится чувственная любовная игра. За вами нужно ухаживать, пока вы не позволите начать процесс. Вы можете легко понять, чего хочет ваш партнер. Для Рака секс исполненный любовью и похотью.

Вы совместимы с такими знаками: Телец, Лев, Козерог, Рыбы.

5. Лев

Львы последовательны в сексе. Вы полагаетесь на свое очарование и химию, чтобы привлечь партнера. Вы страстный и внимательный любовник, и вы желаете почаще отрабатывать свои навыки в сексе. Вы обожаете соблазнение и прелюдию, а ваша спина - одна из ваших самых мощных и эрогенных зон.

Вы совместимы с такими знаками: Скорпион, Овен, Стрелец, Лев.

6. Дева

Девы считаются девственными и целомудренными. Этот знак может быть очень сексуальным и чувственным. Вы любите прикосновения любого рода как прелюдию. Вы любите массаж, который усиливает ваше возбуждение.

Вы совместимы с такими знаками: Телец, Весы, Рыбы, Козерог.

7. Весы

Весы — это люди с безупречным вкусом и тонкой чувствительностью. Акт любви - это умственная стимуляция и вербальная прелюдия. Вам нравятся флирт и любовь, и дополнительные элементы, такие как женское белье, легкая музыка на фоне и сексуальная обстановка.

Вы совместимы с такими знаками: Овен, Близнецы, Лев, Стрелец.

8. Скорпион

У вас репутация страстного и даже похотливого партнера. Вы любите драму и некое волнение в своей сексуальной жизни. Часто предаетесь сценариям, которые включают в себя власть и контроль. Вы сочетаете сильные сексуальные влечения и сильные эмоции, часто боретесь со своими собственными желаниями.

Вы совместимы с такими знаками: Телец, Лев, Скорпион, Рыбы.

9. Стрелец

Вы - очаровательный, ласковый и очень внимательный в постели. Вы любите спонтанность в своей сексуальной жизни. Вы невероятно кокетливы и открыты для новых экспериментов в постели.

Вы совместимы с такими знаками: Лев, Овен, Близнецы, Водолей.

10. Козерог

Козерог имеет репутацию одного из самых сексуальных и в то же время очень чувственных знаков. Это непростая задача - вызвать сильное либидо Козерога. У вас очень чувствительны ноги и колени. Вы любите ухаживать и соблазнять. Вы гордитесь своей сексуальной выносливостью.

Вы совместимы с такими знаками: Рак, Телец, Козерог, Дева.

11. Водолей

Вы любите когда вас соблазняют, но не любите полностью отдавать власть своему партнеру. Вам больше предпочитаете изобретательность и энтузиазм в интимном плане.

Вы совместимы с такими знаками: Близнецы, Водолей, Стрелец, Дева.

12. Рыбы

Вы прекрасно себя чувствуете со всеми типами людей. Вам не составит труда привлечь тех, кто восхищен вами, не прибегая к агрессии. Вы очень романтичны, чувственны и игривы. Вы любите необычные позы. Вы больше сосредотачиваетесь на приятном партнере, чем на удовольствии.

Вы совместимы с такими знаками: Скорпион, Рак, Дева, Весы.

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