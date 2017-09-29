Восемь вещей, которые должны знать о сексе девственники

Эрекция не длится более 5 минут. В порнофильмах можно увидеть актеров, которые занимаются сексом чуть ли не 40 минут подряд, но в реальной жизни такого не происходит. Исследования показывают, что большинство мужчин испытывают оргазм в течении 3-5 минут после начала полового акта.

Прелюдии очень важны. В большинстве случаев просто полового сношения для достижения оргазма женщине недостаточно, и мужчина должен осуществлять прелюдию. Особенно, если он хочет стать хорошими любовником, в отношениях с которым женщина будут заинтересована. Не стоит забывать про поцелуи, прикосновения и стимуляцию женских эрогенных зон.

Первый раз может разочаровать. Подростком вы мечтали об этом дне, но когда он наступил в реальности, то всё пошло совсем не так, как этого хотелось. Не спешите разочаровываться, ведь качество секса повышается раз от разу. Ну а первое половое сношение довольно часто становится причиной для стресса у мужчины.

Размер не имеет значения. Если вы беспокоитесь о том, что размер полового члена может не удовлетворить вашу партнершу, поскольку видели нечто более впечатляющее на видео, то прогоните эти страхи. Женщины испытывают удовольствие не от большого размера, а от умений своего партнера и от общего качества секса. Только если у вас не микропенис, беспокоиться о размере не стоит.

Использование двух презервативов одновременно не сделает секс более безопасным. Для профилактики незапланированной беременности и ЗППП необходимо использовать презервативы. Но не стоит одевать сразу два. Они не дадут двойной защиты, зато вырастет вероятность того, что презервативы просто соскочат во время секса.

Мастурбация не является неправильной. У мастурбации нет никаких опасных побочных эффектов, это вполне безопасный способ снять сексуальное напряжение. С помощью мастурбации происходит обновление запаса сперматозоидов, уменьшается уровень стресса, и даже снижается риск рака предстательной железы.

Безопасных циклов не существует. Женская анатомия не предусматривает каких-либо отрезков времени, в течение которых занятия сексом без предохранения не смогли бы привести к беременности. Такой отрезок времени наступает только после менопаузы. Какой бы цикл не проходила женщина, она всё равно может зачать ребенка во время опасного секса.

Это не соревнование. Во время секса область гениталий не является единственной зоной тела, которая вовлечена в процесс. Вам не нужно бояться или стесняться чего-то. Помните о том, что вы занимаетесь сексом, а не соревнуетесь с кем-то и не пытаетесь кому-то что-то доказать.