На пятничный вечер: 11 убойных комедий, которые прогонят осеннюю хандру

Придя домой после тяжелого рабочего дня, последнее, чего хочется, — это напрягать мозг, так что долой мелодрамы о высоких чувствах или мозголомные детективы. Даешь забавные, интересные и просто уморительные фильмы.
Славные парни
Наемный охранник и частный детектив вынуждены работать вместе, чтобы распутать дело о пропавшей девушке, которое оборачивается преступлением века. У обоих свои методы расследования, из-за которых они постоянно влипают в разные истории. Замечательные актеры, атмосфера 70-х и стильный саундтрек.
Шпион
Кажется, что пышная и нелепая Сьюзан — человек, который меньше всего подходит на должность агента ЦРУ. Но когда весь мир оказывается в опасности, никто, кроме нее, не может его спасти. Мелисса МакКарти, Джейсон Стейтем и Джуд Лоу особенно шикарны в этой искрометной пародии на шпионские боевики, пишет AdMe.ru.
Однажды в Ирландии
Женщины, выпивка и веселые шутки — вот радости ирландского полицейского, сержанта Джерри Бойла. Привычный уклад жизни в его тихом городишке нарушается, когда туда приезжает агент ФБР, который вместе с Джерри должен выследить банду наркоторговцев. Невероятно колоритная комедия с кучей смачных шуточек.
Копы в юбках
Агенту ФБР и бостонскому полицейскому доверено ответственное задание: выйти на след и обезвредить безжалостного наркобарона. Девушки в фильме зажигают, демонстрируя свой крутейший комедийный талант. Наблюдать за их приключениями — одно удовольствие.
Девушка без комплексов
У Эми никогда не было серьезных отношений. Будучи сотрудницей крупного мужского издания, она получает задание написать статью о спортивном враче Ароне. Эта встреча имеет все шансы круто изменить жизнь Эми. Шутки ниже пояса и никаких комплексов, никаких ограничений!
Беги, толстяк, беги
Совсем не спортивный неудачник Деннис Дойл должен пробежать Лондонский марафон. Должен, чтобы вновь завоевать уважение и любовь Либби, девушки, которую он когда-то бросил у алтаря. Беременную! Это было бы ужасно грустно, если бы не было так смешно обыграно.
Любовь не по размеру
Потерянный мобильник оборачивается для Дианы знакомством с поистине невероятным человеком по имени Александр. Он умен, неутомим и чертовски обаятелен. У него замечательное чувство юмора и, кажется, нет недостатков. Кроме одного... Его рост — чуть больше метра. Нелепые ситуации и чисто французский юмор.
Притворись моей женой
Главный герой Дэнни встретил Палмер и, чтобы произвести впечатление, рассказал о несуществующей жене и тяготах семейной жизни. Теперь Палмер хочет познакомиться с его женой, и тогда Дэнни предлагает своей коллеге Кэтрин и ее детям на время сыграть роль его семьи. Добрая и легкая комедия.
Типа крутые легавые
Полицейского Николаса переводят из Лондона в сельский городок, где он пытается привыкнуть к жизни в глуши и к туповатому напарнику Дэнни. Вскоре серия убийств заставляет убедиться, что это место не столь безопасно. Убойный английский юмор и веселая парочка — Саймон Пегг и Ник Фрост — не дадут вам заскучать.
Предложение
Главная героиня фильма — большая начальница, которую ненавидят все подчиненные. Когда ей грозит высылка в Канаду, она решает немедленно подружиться со своим молодым ассистентом и даже более того — фиктивно выскочить за него замуж. Вот такая вот веселая романтическая комедия с уймой забавнейших моментов.
Мальчишник в Вегасе
Фильм о безумном предсвадебном угаре. Героев «унесло» настолько далеко, что ночка стала незабываемой в прямом смысле слова, и наутро им пришлось восстанавливать цепочку событий. Почему у одного из них нет зуба и куда, черт возьми, подевался жених?