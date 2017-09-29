На пятничный вечер: 11 убойных комедий, которые прогонят осеннюю хандру

Славные парни

Наемный охранник и частный детектив вынуждены работать вместе, чтобы распутать дело о пропавшей девушке, которое оборачивается преступлением века. У обоих свои методы расследования, из-за которых они постоянно влипают в разные истории. Замечательные актеры, атмосфера 70-х и стильный саундтрек.

Шпион

Кажется, что пышная и нелепая Сьюзан — человек, который меньше всего подходит на должность агента ЦРУ. Но когда весь мир оказывается в опасности, никто, кроме нее, не может его спасти. Мелисса МакКарти, Джейсон Стейтем и Джуд Лоу особенно шикарны в этой искрометной пародии на шпионские боевики, пишет AdMe.ru.

Однажды в Ирландии

Женщины, выпивка и веселые шутки — вот радости ирландского полицейского, сержанта Джерри Бойла. Привычный уклад жизни в его тихом городишке нарушается, когда туда приезжает агент ФБР, который вместе с Джерри должен выследить банду наркоторговцев. Невероятно колоритная комедия с кучей смачных шуточек.

Копы в юбках

Агенту ФБР и бостонскому полицейскому доверено ответственное задание: выйти на след и обезвредить безжалостного наркобарона. Девушки в фильме зажигают, демонстрируя свой крутейший комедийный талант. Наблюдать за их приключениями — одно удовольствие.

Девушка без комплексов

У Эми никогда не было серьезных отношений. Будучи сотрудницей крупного мужского издания, она получает задание написать статью о спортивном враче Ароне. Эта встреча имеет все шансы круто изменить жизнь Эми. Шутки ниже пояса и никаких комплексов, никаких ограничений!

Беги, толстяк, беги

Совсем не спортивный неудачник Деннис Дойл должен пробежать Лондонский марафон. Должен, чтобы вновь завоевать уважение и любовь Либби, девушки, которую он когда-то бросил у алтаря. Беременную! Это было бы ужасно грустно, если бы не было так смешно обыграно.

Любовь не по размеру

Потерянный мобильник оборачивается для Дианы знакомством с поистине невероятным человеком по имени Александр. Он умен, неутомим и чертовски обаятелен. У него замечательное чувство юмора и, кажется, нет недостатков. Кроме одного... Его рост — чуть больше метра. Нелепые ситуации и чисто французский юмор.

Притворись моей женой

Главный герой Дэнни встретил Палмер и, чтобы произвести впечатление, рассказал о несуществующей жене и тяготах семейной жизни. Теперь Палмер хочет познакомиться с его женой, и тогда Дэнни предлагает своей коллеге Кэтрин и ее детям на время сыграть роль его семьи. Добрая и легкая комедия.

Типа крутые легавые

Полицейского Николаса переводят из Лондона в сельский городок, где он пытается привыкнуть к жизни в глуши и к туповатому напарнику Дэнни. Вскоре серия убийств заставляет убедиться, что это место не столь безопасно. Убойный английский юмор и веселая парочка — Саймон Пегг и Ник Фрост — не дадут вам заскучать.

Предложение

Главная героиня фильма — большая начальница, которую ненавидят все подчиненные. Когда ей грозит высылка в Канаду, она решает немедленно подружиться со своим молодым ассистентом и даже более того — фиктивно выскочить за него замуж. Вот такая вот веселая романтическая комедия с уймой забавнейших моментов.

Мальчишник в Вегасе

Фильм о безумном предсвадебном угаре. Героев «унесло» настолько далеко, что ночка стала незабываемой в прямом смысле слова, и наутро им пришлось восстанавливать цепочку событий. Почему у одного из них нет зуба и куда, черт возьми, подевался жених?