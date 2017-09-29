Ален Делон срочно госпитализирован: актеру потребовалась операция

Алена Делона срочно прооперировали. "Он несколько дней жаловался на боль в ноге и спине", – заявила его дочь. Операцию провели на бедренной артерии. Сейчас здоровью артиста ничего не угрожает.

"Конечно, он очень сильно переживал после новости о смерти Мирей Дарк, но его госпитализация не имеет к этому никакого отношения", – рассказала в интервью Анушка.

В 1968 году Делон встретил актрису Мирей Дарк, их роман длился 15 лет. 28 августа 2017 года актриса умерла.

Напомним, в 2006 году, после шестилетнего перерыва, Делон вновь снялся в кино. Актер сыграл Гая Юлия Цезаря в комедии Томаса Лангманна и Фредерика Форестье "Астерикс на Олимпийских играх". Цезаря, который не может оторваться от собственного отражения в зеркале, Делон играет с самоиронией: эта роль – своеобразная пародия на самого актера.