Звезду «Физрука» погубил кошелек: подробности гибели 18-летнего актера

О том, как на 24-м километре МКАД оказался погибший актер Егор Клинаев, рассказал его друг Илья. Трагедии, по его словам, могло бы и не быть, если бы молодой человек не потерял свой кошелек, пишет Utro.

"Вечером мы катались и уже собирались домой, как выяснилось, что Егор потерял кошелек. Искали его по всему району. Потом Егор решил вернуться в Бутово. Глупое стечение обстоятельств привело к трагедии", - слова друга артиста приводит сайт телеканала RENtv.

Трагическая гибель в ДТП на МКАД 18-летнего актера Егора Клинаева повергла в шок его коллег по актерскому цеху. Все в один голос говорят о том, что молодой человек был неординарной, светлой личностью. Готовым всегда прийти на помощь в трудную минуту. Своими переживаниями от случившегося поделился шоумен Дмитрий Нагиев, с которым Клинаев был занят в сериале "Физрук". Как поведал артист, смерть 18-летнего парня для него – личная трагедия. Он много и подолгу общался с подающим серьезные надежды молодым актером, давал ему советы по артистическому мастерству.

Актриса Виктория Клинкова, которая также делила сцену с погибшим актером, рассказала, что до сих пор не может прийти в себя от узнанного. По словам девушки, ее коллега, несмотря на свой юный возраст, был настоящим мужчиной и джентльменом.

Сегодня в Москве родные, друзья и многочисленные поклонники простились с артистом. Егор Клинаев был похоронен в Москве. 18-летний актер погиб в результате массового ДТП в Москве. Трагедия произошла в ночь на среду, 27 сентября. Клинаев ехал по автомагистрали на своем автомобиле и стал свидетелем небольшой аварии. Актер припарковал машину и вышел спросить, нужна ли водителям помощь. Проезжающая мимо "Хонда Аккорд", не заметив ДТП, сбила трех человек. Актер погиб на месте, владельцы двух других автомобилей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Егор Клинаев родился 10 апреля 1999 года. Будучи еще совсем юным, стал солистом детского ансамбля "Непоседы". Особенно российскому зрителю Клинаев запомнился по роли Никиты в сериале "Физрук". На днях должна была состоятся премьера нового сезона популярного ситкома.