В Амстердаме появился бар «Похмелье», пройти в который можно только в нетрезвом виде (ГАЛЕРЕЯ)

Рассчитан бар «Похмелье» на тех, кто после бурной ночи хочет избавиться от следов алкоголя в своем организме. Реклама вышеупомянутого заведения твердит, что оно отлично подойдет для тех, кто по возвращению с вечеринки или клуба хочет получить немного уюта и «домашнего» тепла. Функционирует бар только с пятницы по включительно воскресенье с 10 до 18 часов. Внутри помещения имеется множество зелени, цветов, в наличии даже компактный живой фонтанчик.

Впрочем, каждый желающий попасть внутрь не может, поскольку здесь имеется охранник прямо на входе. Задача сотрудника в том, чтобы проверить промилле алкоголя в дыхании посетителя и «зеленый свет» дается только тем, кто действительно нуждается в помощи после попойки или ночного отдыха в веселой компании.

В баре есть комната, где можно подышать чистым кислородом, это придется кстати тем, кто чувствует себя особенно неважно.

В баре даже можно заказать себе массаж.

«Многие согласятся, что день после пьянки трудно назвать удачным. Чтобы преодолеть похмелье, нужно всего несколько вещей: хороший матрас, хорошая еда, немного веселья и много витаминов, — рассказывает Йуп Вербунт, один из организаторов этого места. — В баре «Похмелье» впервые все эти элементы собраны воедино».

После проникновения внутрь придется переодеться в домашние тапочки, а по всему бару расставлены мягкие кровати. В них гость может укутаться в одеяло или соорудить себе «гнездо» из обволакивающих подушек. Также для посетителей предусмотрен телевизор, позволяющий смотреть все, что содержится в базе Netflix. Можно построить диалог с другими гражданами, страдающими от похмелья, поскольку фактически заведение являет собой единое пространство с условными разделениями.

Заведение обзавелось большой популярностью и собирает не только местных жителей, но и туристов. Организаторы проекта даже задумались о том, чтобы открыть «Похмелье» не только в других городах, но и за пределами страны.