Смотрите яркую галерею: Limon вручил титул «Мисс Kuldan. Лето 2017» невероятно красивой матери четверых детей!

В конкурсе «Мисс Kuldan. Лето 2017» в этом году победила Дарья Присс из Таллинна. Красавица была выбрана лучшей в ходе народного голосования, которое проходило на странице портала Limon.ee. Десять ярких участниц сражались за дорогостоящий приз - трендовый APM Monaco, и, конечно же, почетный титул.