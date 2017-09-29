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Смотрите яркую галерею: Limon вручил титул «Мисс Kuldan. Лето 2017» невероятно красивой матери четверых детей!

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ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

В конкурсе «Мисс Kuldan. Лето 2017» в этом году победила Дарья Присс из Таллинна. Красавица была выбрана лучшей в ходе народного голосования, которое проходило на странице портала Limon.ee. Десять ярких участниц сражались за дорогостоящий приз - трендовый APM Monaco, и, конечно же, почетный титул.

Сегодня Дарья вместе со своими детьми приехала в редакцию портала Limon.ee в Таллинне за призом. Мы сделали несколько ярких кадров и спешим ими с вами поделиться.

Наши поздравления победительнице!

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