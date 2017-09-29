Смотрите яркую галерею: Limon вручил титул «Мисс Kuldan. Лето 2017» невероятно красивой матери четверых детей!
29 сентября 2017 г., 17:32
В конкурсе «Мисс Kuldan. Лето 2017» в этом году победила Дарья Присс из Таллинна. Красавица была выбрана лучшей в ходе народного голосования, которое проходило на странице портала Limon.ee. Десять ярких участниц сражались за дорогостоящий приз - трендовый APM Monaco, и, конечно же, почетный титул.
Сегодня Дарья вместе со своими детьми приехала в редакцию портала Limon.ee в Таллинне за призом. Мы сделали несколько ярких кадров и спешим ими с вами поделиться.
Наши поздравления победительнице!