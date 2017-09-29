Limon рекомендует: три фильма, которые стоит посмотреть в кинотеатрах Эстонии на этих выходных

1. «Коматозники» (2017)

Жанры: драма, фантастика, фильм ужасов

В фильме Коматозники пять студентов-медиков, одержимые тайной того, что находится за пределами жизни, решаются на смелый и опасный эксперимент: ненадолго останавливая свое сердце, каждый из них приближается к смерти и на собственном опыте узнает, что означает загробная жизнь. Но когда эти эксперименты становятся все опаснее, их начинают преследовать грехи прошлого, вызванные паранормальными последствиями вторжения на ту сторону.

2. «Любовь в городе ангелов» (2017)

Жанры: комедия, мелодрама

Солнечный Лос -Анджелес может каждого, даже самого неромантичного человека, заставить поверить в любовь… Пусть даже на несколько дней... „Любовь в городе ангелов“ – это фильм для тех, кто верит в любовь. Почему? Два человека, сомневающиеся в силе любви, случайно встречаются, не ожидая ничего друг от друга.

Их свели море, солнце и песок... Он напоил её самым невкусным кофе, а она выбросила подаренные им цветы. Второе свидание тоже нельзя назвать удачным: девушка пришла в нижнем белье с требованием украсть для нее одежду в магазине. Пусть знакомство складывается неидеально, она делает всё, чтобы очаровать парня и втянуть его в безумную и захватывающую дух авантюру. Подчиняться прихотям соблазнительницы – единственная возможность увидеть ее ещё.

Но чего же хотят женщины? Чего на самом деле желает сердце красотки, имени которой он даже не знает?

Лос-Анджелес – город ангелов, где в воздухе витает любовь, а от возможностей кружится голова. Удастся ли двум, совершенно разным и нероматичным молодым людям, испытать настоящие чувства друг к другу?

3. «Квадрат» (2017)

Жанры: комедия, драма

Фильм удостоен «Золотой пальмовой ветви» 70-го Каннского кинофестиваля.

Кристиан работает куратором музея современного искусства. Он разведен и воспитывает двух дочерей. Однажды у Кристиана крадут телефон и бумажник. Выследив аппарат через приложение, он вместе с коллегой отправляется на своей модной Тесле вершить справедливость в бедный район Стокгольма. Он рассовывает по почтовым ящикам напечатанное предупреждение «Я знаю, что ты украл мой телефон и бумажник» и называет место, куда необходимо вернуть вещи. Он не рассчитывает на успех предприятия, но он также не рассчитывает и на другие события, что поджидают его впереди.