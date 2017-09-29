Семен Трескунов признался, что любил погибшего актера «Физрука» Егора Клинаева

Напомним, что Егор погиб 27 сентября в массовом ДТП на МКАД, он остановил свой автомобиль, чтобы помочь пострадавшим в уже случившейся аварии, но сам стал жертвой наезда водителя, который их не заметил. Егор погиб на месте, пишет Pure-t.ru.

«Вот сколько себя помню — никогда не осознавал смерть как окончательное и неизбежное состояние всего вокруг. Не переходящее. Окончательное.

Вчера поздней ночью погибла часть меня — погиб Егор Клинаев, — говорит Семен Трескунов. — И только тогда я понял, что такое смерть. Это все то же самое, только когда тебя нет. Это те же люди, те же места, те же встречи, звезды, города, дороги — но уже без тебя. Дружище, у меня всегда было очень плохо с проявлением чувств. Я всегда был жутко зациклен на себе и своих заморочках и не мог похвастаться такой отзывчивостью и добротой, которой обладал ты. И я, возможно, очень редко говорил тебе, что люблю тебя и ценю тебя, что огромная часть моей жизни — это ты и все, что с тобой связано, но, хотя уже и поздно, все же мне хочется верить, что ты это слышишь и видишь.

Я, как и множество людей на этой планете, не умею и не умел ценить момент. Патологически. Ты умел. Ты сделал себе татуировку «Вечно молодой» и, похоже, действительно навсегда таким останешься. Никто не позвонит и не скажет, что это шутка, а значит, дело сделано.

Но у тебя была ещё одна татуировка. «Не дай погаснуть свету своему».

Не буду ручаться за всех, но обещаю тебе, что во мне твой свет не погаснет никогда. Я надеюсь, параллельные миры направили тебя дальше и ты даже не подозреваешь, что за жесть творится в этом. Но вчера умер ты, и какая-то очень важная часть меня. И это уже окончательно. Спи спокойно. Мы тут за всем присмотрим».