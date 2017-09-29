Голая эстонка на обложке журнала New York Times возмутила американцев

Заголовок статьи с этой иллюстрацией в переводе с английского звучит так: «Когда в Эстонии… Как проводят отпуск семьи во всем мире». На фотографии мы видим эстонскую семью: Марианн и Хенри Лиймал отдыхают в Вырумаа на хуторе Mooska, где так популярна баня по-черному. New York Times рассказывает в рубрике путешествий, что в лиственных лесах южной Эстонии есть маленькие деревянные домики с крышей, покрытой мхом. После этого следует детальное описание банных традиций. В качестве иллюстрации журнал представил фотографию обнаженной женщины с детьми на берегу пруда. Судя по снимку, семья идет купаться после посещения бани.

Бани по-черному и связанные с ними традиции – часть исконного выруского уклада жизни и культурного наследия. Вана-Вырумааскую (старовырускую) традицию бань по-черному даже внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Неудивительно, что популярный американский журнал, публикуя статью о том, как семьи в различных культурах проводят свой досуг, рассказал об Эстонии, отметив именно эту традицию.

Время от времени The New York Times получает письма от раздраженных читателей по поводу каких-то снимков, но по поводу обнаженной эстонки претензий не было, пока не пришло письмо от возмущенного американца.

«Я получил электронное письмо от одного из наших читателей, в котором жалобщик говорит, что его удивляет, как низко пала мораль издания, которая привлекает читателей к нудизму», – рассказал главный редактор журнала Джейк Сильверштейн.

Еще один критик заявил, что выбор фотографии для обложки был неверным, учитывая, что среди подписчиков и читателей журнала много семейных людей, чьи дети могут увидеть эти снимки обнаженных людей.

По словам Сильверштейна, тех, кому эта публикация понравилась, оказалось намного больше, и они были удивлены развращенностью некоторых читателей. «На самом деле, эта серия фотографий, показывающих одну семью и их досуг. Они купаются и на них просто нет одежды. Мы получили много отзывов от нудистов, которым понравилась и история, и фотографии», – продолжает редактор.

Фото / Twitter.com

Один из нудистов выразил надежду, что эти образы также заставят американцев больше любить свое тело и душу. В то же время американский клуб нудистов Rock Lodge Club of the Undergraduates объявил в Twitter, что для того, чтобы купаться голым, не нужно ехать в Эстонию, ведь всего за 1,5 километра от Нью-Йорка это можно сделать у них в клубе. Отреагировало на обнаженных эстонцев и издание любителей искупаться голышом - N. Главный редактор Никки Хоффман заявил, что нагота не является позором, и каждая семья хотя бы раз за отпуск должна позволить себе нечто подобное. Хоффман добавил, что трудно печатать такие изображения и истории в СМИ, потому что их моментально начинают ассоциировать с чем-то запрещенным.

«Когда родители и дети отдыхают на природе обнаженными, в обществе это считается аморальным. В то же время, маленьким детям позволено бегать голыми, потому что им это нравится, и им не будет стыдно за это», – пояснил редактор.

Журнал New York Times и ранее размещал фотографию с обнаженной женщиной на обложке. На первой полосе 1993 года перед читателями предстала модель Matuschka, которая сделала мастэктомию. На фотографии хорошо виден шрам от операции. Поскольку в 90-х говорить об удалении груди было табу, такая фотография шокировала публику.