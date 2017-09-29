Смотри: 38-летняя жена Меладзе восхитила роскошной грудью

Облегающее платье в пол со смелым вырезом дополнялось серебристой накидкой, которую поп-звезда назвала кимоно-кольчугой. Законченным образ делали туфли-лодочки в цвет платья с серебристыми носами и укладка в стиле 50-х годов. Вообще весь наряд девушки напоминает о стиле "Великого Гэтсби" – корсетное черное платье, закрытое, но подчеркивающее все достоинства фигуры, классическая обувь, сверкающая накидка, макияж и укладка. Казалось, что сейчас появится ее муж, известный певец Валерий Меладзе, в смокинге, с бокалом мартини и сигаретой в длинном мундштуке, тогда образ был бы выдержан до конца.

Поклонники певицы, подписанные на ее Instagram, где она и выложила фото в соблазнительном платье, остались в восторге от нового выхода своей любимицы в свет. "Все очень красиво! Очень!!!", "Дива!", "Красивая. Глаз не оторвать!" – отметили фанаты. Кто-то даже призвал девушку быть поскромнее. "Воу, воу, Альбина, полегче. Я и так схожу с ума от твоей красоты, а тут..." – написал пользователь с ником Viagra.fan.

A post shared by Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) on Sep 28, 2017 at 11:13am PDT

Напомним, Альбина Джанабаева, бывшая солистка группы "ВИА Гра", родилась в Волгограде, откуда в 17 лет приехала учиться в "Гнесинке". Девушка пробовала себя в кино и рекламе, участвовала в театральных постановках. Будущая звезда даже проработала четыре месяца в корейском театре.