Вау! Эстонский черный рэпер Hizy Stone поет об интеграции

Хип-хоп исполнитель и автор песен Hizy Stone родился и вырос в африканской республике Кот-д'Ивуар. 10 лет жизни рэпер провел в тяжелейших условиях гражданской войны, что наложило определенный отпечаток на его творчество. За 21 день он бежал в Европу на судне для перевозки какао-бобов, имея при себе 2 литра питьевой воды.

Благодаря силе воле и страсти к жизни, Hizy Stone сделал невозможное возможным. Он уверен: неважно, откуда вы пришли. Этот факт позволил ему проявить себя в уникальной манере. Свои первые песни рэпер начал писать еще в подростковом возрасте. Огромное влияние на него, как на артиста, оказало творчество Тупака Шакура.

В ноябре 2016 вышел его дебютный альбом „Peace & Love“, состоящий из 10 песен. Мелодичные и рефлексивные трэки «Believe in Me», «La Strada», «Big Bro», а также мощная энергия, сопровождающая живые выступления Hizy Stone, принесла ему любовь и признание публики. Второй полноформатный релиз рэпера «One World One Love» запланирован на ноябрь этого года.