Глазей и улыбайся: первая фотосессия дочери Максима Виторгана восхитила весь шоу-бизнес

Напомним, Полина Виторган - дочь Максима Виторгана от 12-летнего брака с Викторией Верберг. У пары есть также общий сын Даниил. Но только дочь решилась пойти по стопам отца и дедушки Эммануила Виторгана (забавное видео ниже). И не прогадала. На днях Полина выложила снимки из первой профессиональной фотосессии и покорила звезд шоубиза. Они отметили, что у юной актрисы проявились уникальные черты лица. Она совсем не похожа на современную молодежь и благодаря этому может сделать невероятную карьеру в кино, пишет Argumentiru.com.

Кстати, в скором времени в прокат выйдет фильм Анны Меликян "Квартет", где актриса исполнила одну из главных ролей.

Напомним, Полина Виторган очень дружна с Ксенией Собчак и та часто дает падчерице советы по подбору стиля и гардероба. "Ну, прямо, даже не знаю, что сказать", - подписал снимок дочери в Инстаграм Максим Виторган. Красоту его наследницы уже оценили "лайками" Алика Смехова, конечно же, Ксения Собчак, Равшана Куркова, Ирина Гринева и многие другие коллеги Виторгана.