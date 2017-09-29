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Глазей и улыбайся: первая фотосессия дочери Максима Виторгана восхитила весь шоу-бизнес

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Ксения Собчак и Максим Виторган | ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

21-летняя Полина Виторган пошла по стопам отца: окончила в этом году ГИТИС и успела сняться в некоторых телепроектах канала СТС - "Дневник доктора Зайцевой" и "Вы меня бесите". Юная артистка унаследовала "породистую" красоту своих родителей.

Напомним, Полина Виторган - дочь Максима Виторгана от 12-летнего брака с Викторией Верберг. У пары есть также общий сын Даниил. Но только дочь решилась пойти по стопам отца и дедушки Эммануила Виторгана (забавное видео ниже). И не прогадала. На днях Полина выложила снимки из первой профессиональной фотосессии и покорила звезд шоубиза. Они отметили, что у юной актрисы проявились уникальные черты лица. Она совсем не похожа на современную молодежь и благодаря этому может сделать невероятную карьеру в кино, пишет Argumentiru.com.

Кстати, в скором времени в прокат выйдет фильм Анны Меликян "Квартет", где актриса исполнила одну из главных ролей.

Напомним, Полина Виторган очень дружна с Ксенией Собчак и та часто дает падчерице советы по подбору стиля и гардероба. "Ну, прямо, даже не знаю, что сказать", - подписал снимок дочери в Инстаграм Максим Виторган. Красоту его наследницы уже оценили "лайками" Алика Смехова, конечно же, Ксения Собчак, Равшана Куркова, Ирина Гринева и многие другие коллеги Виторгана.

@marir_photographer !спасибо! @luba_litoshko !спасибо! @tatyanakochnova !спасибо! !!!

Публикация от PV (@polinavitorgan)

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