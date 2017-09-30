Избегайте важных решений: гороскоп на 30 сентярбря уже внутри!

Можно проводить деловые переговоры, но подписывать документы нежелательно.

Очень непросты и противоречивы семейные отношения. Только те, кто действительно терпелив и мудр, смогут найти общий язык с родственниками, остальные же провоцируют конфликты, не задумываясь о последствиях своего поведения. Общение с любимым человеком, романтическое свидание или легкий флирт настроят вас на более миролюбивый лад – не пренебрегайте этими приятными лекарствами.

Овен

День сложный, но по-своему увлекательный. Овнам не следует проявлять легкомыслие, совершать необдуманные поступки – слишком велика опасность навредить себе и своим близким. Некоторым представителям знака придется заняться решением старых проблем, другие же будут с грустью вспоминать о давно ушедших временах. В ностальгических настроениях не было бы ничего страшного, если бы вы не утрачивали под их влиянием здравого смысла. Попытки вернуться к прошлому напрасны и могут иметь печальные последствия для тех, кто уже связан новыми обязательствами, пишет Дворец.

Общее снижение жизненного потенциала сказывается на настроении и самочувствии. Вам следует вспомнить о пользе здорового питания, физкультуры, правильного режима дня. Отказаться от вредных привычек будет относительно легко.

Телец

Хороший день – интересный, легкий и многообещающий. Состояние профессиональных дел не оставляет желать лучшего, вы можете найти весьма достойное применение своим талантам и способностям, одержать верх над конкурентами благодаря накопленным знаниям и незаурядной эрудиции. Вероятно улучшение финансового положения, возможны дорогие подарки и выгодные сделки.

Везет вам не только в делах, но и в любви: этот день как нельзя лучше подходит для новых знакомств, романтических свиданий, головокружительных увлечений. Не бойтесь нарушать традиции, действуйте так, как подсказывает сердце – звезды уберегут вас от разочарований и слишком сложных испытаний.

Близнецы

Пришло время учиться новому, расширять свой кругозор и перенимать опыт старших коллег. Вас ждут новые дела и обязанности, требующие обширных знаний, использования разнообразной информации. Ошибки не исключены. Наиболее серьезные промахи могут допустить те, кто излишне самоуверен, склонен пренебрегать советами и нарушать традиции, полагаясь на собственную интуицию и гениальность.

Чрезвычайно важно проявлять осторожность в делах, касающихся финансов. Сокращайте расходы, откажитесь от незапланированных дорогостоящих поездок, забудьте об азартных играх – вы рискуете потерять значительную сумму. Старшие родственники не скупятся на советы и критику, а вот от любимого человека вы сможете получить безграничную моральную поддержку, в которой так нуждаетесь.

Рак

Ракам стоит настроиться на деловой лад. Это замечательный день для самостоятельного труда, работы на любом поприще. Ваши таланты раскрываются, возрастает способность анализировать и запоминать информацию, появляются заслуживающие внимания идеи. А вот общение с окружающими, увы, не складывается: родственники критикуют, любимый человек капризничает, друзья не проявляют интереса к вашим делам.

Хорошо побыть в этот день наедине с собой, совершить небольшую вылазку на природу, отдохнуть от городского шума и суеты. Состояние финансовых дел может всерьез расстроить вас, однако это не повод рисковать оставшимися средствами – сейчас только разумная экономия может помочь исправить ситуацию.