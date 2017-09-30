Избегайте важных решений: гороскоп на 30 сентярбря уже внутри!

Снижается жизненный потенциал, а с ним идет на спад и деловая активность. Проблемы могут оказаться весьма серьезными, поскольку даже выполнение повседневных профессиональных обязанностей дается нелегко. К счастью, шанс найти единомышленников и верных союзников есть, просто нужно быть готовым к образованию неожиданных коалиций.
Можно проводить деловые переговоры, но подписывать документы нежелательно.
Очень непросты и противоречивы семейные отношения. Только те, кто действительно терпелив и мудр, смогут найти общий язык с родственниками, остальные же провоцируют конфликты, не задумываясь о последствиях своего поведения. Общение с любимым человеком, романтическое свидание или легкий флирт настроят вас на более миролюбивый лад – не пренебрегайте этими приятными лекарствами.
Овен
День сложный, но по-своему увлекательный. Овнам не следует проявлять легкомыслие, совершать необдуманные поступки – слишком велика опасность навредить себе и своим близким. Некоторым представителям знака придется заняться решением старых проблем, другие же будут с грустью вспоминать о давно ушедших временах. В ностальгических настроениях не было бы ничего страшного, если бы вы не утрачивали под их влиянием здравого смысла. Попытки вернуться к прошлому напрасны и могут иметь печальные последствия для тех, кто уже связан новыми обязательствами, пишет Дворец.
Общее снижение жизненного потенциала сказывается на настроении и самочувствии. Вам следует вспомнить о пользе здорового питания, физкультуры, правильного режима дня. Отказаться от вредных привычек будет относительно легко.
Телец
Хороший день – интересный, легкий и многообещающий. Состояние профессиональных дел не оставляет желать лучшего, вы можете найти весьма достойное применение своим талантам и способностям, одержать верх над конкурентами благодаря накопленным знаниям и незаурядной эрудиции. Вероятно улучшение финансового положения, возможны дорогие подарки и выгодные сделки.
Везет вам не только в делах, но и в любви: этот день как нельзя лучше подходит для новых знакомств, романтических свиданий, головокружительных увлечений. Не бойтесь нарушать традиции, действуйте так, как подсказывает сердце – звезды уберегут вас от разочарований и слишком сложных испытаний.
Близнецы
Пришло время учиться новому, расширять свой кругозор и перенимать опыт старших коллег. Вас ждут новые дела и обязанности, требующие обширных знаний, использования разнообразной информации. Ошибки не исключены. Наиболее серьезные промахи могут допустить те, кто излишне самоуверен, склонен пренебрегать советами и нарушать традиции, полагаясь на собственную интуицию и гениальность.
Чрезвычайно важно проявлять осторожность в делах, касающихся финансов. Сокращайте расходы, откажитесь от незапланированных дорогостоящих поездок, забудьте об азартных играх – вы рискуете потерять значительную сумму. Старшие родственники не скупятся на советы и критику, а вот от любимого человека вы сможете получить безграничную моральную поддержку, в которой так нуждаетесь.
Рак
Ракам стоит настроиться на деловой лад. Это замечательный день для самостоятельного труда, работы на любом поприще. Ваши таланты раскрываются, возрастает способность анализировать и запоминать информацию, появляются заслуживающие внимания идеи. А вот общение с окружающими, увы, не складывается: родственники критикуют, любимый человек капризничает, друзья не проявляют интереса к вашим делам.
Хорошо побыть в этот день наедине с собой, совершить небольшую вылазку на природу, отдохнуть от городского шума и суеты. Состояние финансовых дел может всерьез расстроить вас, однако это не повод рисковать оставшимися средствами – сейчас только разумная экономия может помочь исправить ситуацию.
Лев
День обещает Львам романтические встречи, новые увлечения, знакомства с приятными людьми. Влияние позитивных тенденций сосредоточено на личной сфере, но и с профессиональной точки зрения ситуация складывается весьма благоприятная, нужно лишь воспользоваться теми возможностями, которые сегодня открываются перед нами.
В деловых контактах следует быть разборчивее: есть опасность связаться с ненадежным человеком или стать жертвой мошенника. Держитесь подальше от льстецов, а также от людей, которые в любой ситуации предпочитают говорить то, что вы хотите от них услышать.
Дева
Позитивные тенденции сильны, а звезды определенно на вашей стороне. Не приходится сомневаться в том, что любые цели могут быть достигнуты – достаточно лишь проявить изобретательность и настоять на своем, поскольку именно ваша точка зрения на спорные вопросы является верной. Вероятно получение заманчивых предложений о сотрудничестве, можно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы.
Активная жизненная позиция позволит вам одержать не только профессиональные, но и личные победы. Можно прекрасно отдохнуть, приняв приглашение друзей или устроив вечеринку у себя. Не отказывайтесь от новых для вас занятий, непривычного способа проведения досуга – эксперимент наверняка окажется удачным.
Весы
День покажется неинтересным: значительных событий не произойдет, а дела, которыми вам хотелось бы заняться, придется отложить. Некоторые Весы могут даже заболеть от скуки, если вовремя не подумают о том, чем же, собственно, можно украсить этот день. Помните, что в организации развлечений важно не перестараться; это касается и активного отдыха, и общения с друзьями, и посещения увеселительных мероприятий.
Высока вероятность расходов, которые нанесут значительный удар по вашему бюджету. Постарайтесь, по крайней мере, покупать полезные вещи, а не все приглянувшиеся безделушки. Сегодня вам вряд ли удастся получить хорошие советы или помощь от близких людей, рассчитывать приходится только на себя.
Скорпион
Хороший день для общения, новых знакомств и встреч. Можно получить массу удовольствия от бесед с людьми, которых вы давно не видели, поделиться своими идеями с представителями творческой интеллигенции, обсудить деловые вопросы с влиятельными особами. Только члены семьи не слишком рады вашему обществу, а их критические замечания по-настоящему обидны.
Отдых должен быть спокойным: долгие поездки, физические нагрузки, затягивающиеся допоздна вечеринки сегодня совсем некстати. Хорошая книга, приятная классическая музыка, любимый фильм – это именно то, что вам нужно, чтобы вернуть себе хорошее настроение и забыть о тревогах и волнениях.
Стрелец
Осторожность в делах важна чрезвычайно: один неверный шаг может перечеркнуть все ваши достижения последнего времени. Финансовая ситуация нестабильна, не исключены непредвиденные расходы, потери. Не исключены поломки дорогой техники, ремонт окажется весьма дорогим. Однако впадать в панику нет причин: вас окружают дружелюбно настроенные люди, готовые в любой момент прийти на помощь.
Эмоциональный фон благоприятен, общение со старыми и новыми знакомыми будет вас радовать. Это удачный день для восстановления прерванных отношений, примирения после ссоры. Можно обсуждать с близкими людьми планы, касающиеся общего будущего, предлагать нечто необычное и даже экстравагантное – ваши идеи будут приняты благосклонно.
Козерог
День непрост, однако избежать серьезных неприятностей вам все же удастся – помогут в этом новые союзники и проверенные единомышленники. Именно в умении общаться и находить общий язык с разными людьми кроется ключ к успеху, преодолению всех возникающих на пути преград. Этот день также подходит для деловых и развлекательных поездок, переговоров с иностранными партнерами и коллегами.
Решение семейных проблем отнимет много времени и сил, вам едва ли удастся быстро справиться с сомнениями и тревогой. Доверяйте близким, но помните, что даже самым лучшим людям свойственно ошибаться, и не торопитесь с критическими суждениями и язвительными замечаниями.
Водолей
Противоречивый день. Легкомыслие, обычно не присущее Водолеям, сегодня кажется одним из наиболее ярко выраженных свойств представителей данного знака. Вы склонны отказываться от ранее составленных планов, принимать важные решения под влиянием минуты, в корне менять свою жизнь лишь потому, что в последнее время она казалась скучноватой.
Как ни странно, такое поведение помогает расположить к себе людей. Ваш круг общения расширяется стремительно, и недовольны этим только родственники и члены семьи, которые чувствуют себя забытыми, лишенными внимания. Не обижайте близких людей, даже если их упреки кажутся вам совершенно безосновательными.
Рыбы
Ситуация на работе складывается очень сложная, вам нужно проявить максимум аккуратности и предусмотрительности, чтобы избежать ошибок и не попасть в расставленные недоброжелателями ловушки. Желательно избегать контактов с людьми, которые уже подвели вас однажды, а также не давать денег в долг ненадежным особам.
Близкие люди станут для вас незаменимым источником эмоциональной поддержки, именно благодаря им вы сможете преодолеть любые преграды. Искренность в отношениях с любимым человеком поможет избежать конфликтов и ссор, свести к минимуму взаимные обиды. Жизненный потенциал высок, однако физические нагрузки и активный отдых сегодня нежелательны.