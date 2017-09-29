Фото: Антон Макарский оправдался и покаялся перед соседями за пьяную ночь

После жалоб соседей Антон Макарский вывесил в подъезде московского дома трогательную записку с извинениями и обещанием больше так не делать. И приложил к ней "компенсацию" - пакетик с конфетами, пишут Argumentiru.com.

Праздник продолжался до утра. Песни тоже звучали до утра. Супруга Макарского Виктория в их совместном Инстаграм рассказала, что "соседи выучили новую песню Антона про Дон, которая в хоровом исполнении выпускников института имени Щукина прозвучала раз 50 за вечер". С ее слов, к пяти утра соседи сверху стали "гуглить", где можно скачать эту песню. "Пока нигде. Но уже скоро будет возможно:)", - написала супруга актера на их общей семейной страничке в Инстаграм под хештэгами #погуляли, #хорошо посидели.

"Ну у всех случается, что праздник затягивается, песни...тем более что люди творческие. Ничего страшного в этом нет", "Думаю, что соседи очень любят Антона и простили ему эту маленькую шалость", "Антон из ситуации вышел красиво))!, "Могу сказать одно - вам с соседями повезло, а им - с вами","Не дрыхнуть же всю жизнь ночью" - подписчики в комментариях, как видно, в основном поддерживают Антона и его однокурсников. А один из поклонников рассказал свой случай, когда за стеной праздновал юбилей целый хор! Никто из соседей не заснул, и все до утра подпевали. Вот так тоже бывает.