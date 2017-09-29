Фото: Лолита показала, как сильно она изменилась внешне за последние 12 лет

Накануне Лолита опубликовала свое фото 12-летней давности. На снимке артистка выглядит свежей и стройной, а сейчас она набрала много лишних килограмм, от которых избавляться не стремиться. Поклонники много раз советовали Лолите похудеть, но она их не слушает, пишут 7d.org.ua.

Вот была «ангелочком» в 42 года). Теперь просто «ангел»)) Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Сен 27 2017 в 11:55 PDT