Фото: Лолита показала, как сильно она изменилась внешне за последние 12 лет
29 сентября 2017 г., 14:34
За последние годы внешний вид эпатажной певицы Лолиты Милявской сильно изменился. Это преображение она продемонстрировала в своем Instagram.
Накануне Лолита опубликовала свое фото 12-летней давности. На снимке артистка выглядит свежей и стройной, а сейчас она набрала много лишних килограмм, от которых избавляться не стремиться. Поклонники много раз советовали Лолите похудеть, но она их не слушает, пишут 7d.org.ua.