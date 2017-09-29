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А вы уже посмотрели? «Оно» стал самым кассовым фильмом ужасов в истории

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Клоун Пеннивайз | ФОТО: Brooke Palmer/AP/Scanpix

Хоррор «Оно» Андреса Мускетти вошел в историю кинематографа, став самым кассовым фильмом ужасов, пишет Ridus.ru.

По данным Variety, картина собрала в прокате более 500 миллионов долларов по всему миру. Ранее самым кассовым хоррором был «Изгоняющий дьявола», заработавший 441 миллион.

«Достижение отметки в 500 миллионов долларов — это не очень сложно для хорошего блокбастера, но для фильма ужасов это войдет в историю. Мы не можем не гордиться этим фактом», — цитирует издание главного маркетолога Warner Bros. Сью Кролл.

Фильм Мускетти — экранизация (не первая в истории кино) романа Стивена Кинга, рассказывающего историю о семи подростках в городке Дерри, где пропадают дети, которых похищает клоун Пеннивайз.

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