Посмотрите на эту пару внимательно! Вы никогда не поверите, когда узнаете, чем они занимаются

Дэнни Ди — один из самых знаменитых порноактёров в мире, а его жена Софья Найт — бывшая звезда фильмов для взрослых, ставшая продюсером, рассказывает Lifter.com.ua со ссылкой на The Sun.

Как оказалось, в обычной жизни 30-летний Дэнни и 28-летняя Софья ничем не отличаются от тысяч других супружеских пар: днём работа, вечером — уборка, ужин и сон.

По словам самой Софьи:

«Мы — самые скучные люди, которых можно встретить. Мы работаем 24 часа в сутки семь дней в неделю. Если мы остаёмся дома, то смотрим телевизор, готовим ужин и ложимся спать.

Люди думают, что порнозвёзды живут лишь секс-вечеринками. Это совсем не так».

С будущим мужем девушка познакомилась на съёмках очередного фильма — тогда Софья снималась в одной из главных ролей. Спустя несколько лет она завершила актёрскую деятельность, открыла свою компанию по кинопроизводству и занялась продюсированием.

«Да, мы занимаемся необузданным сексом целыми днями. Но это на камеру, по вечерам и ночью у нас всё как у обычных семейных пар.

Вечером мы, как все остальные, занимаемся, например, стиркой. И проблемы у нас те же, что у остальных: муж разбрасывает носки и трусы по всей квартире, а ещё никогда не моет посуду».

Дэнни — один из самых известных порноактёров в мире. В неделю с его участием выходит несколько видеороликов. В это время Софья стоит по другую сторону камеры.

Порноактёрам, оказывается, не чужды и такие обывательские чувства, как ревность. Вот совет от Софьи, как справляться с этой недостойной эмоцией — у неё в этом большой опыт:

«Это непросто, но вы научитесь справляться с этим, потому что любите и доверяете друг другу. Конечно, я смотрю на него иначе, чем на других актёров. Но ведь это просто работа.

Я стараюсь отбросить эмоции и слежу за тем, как он делает свою работу. Всё, что происходит на съёмочной площадке, остаётся на съёмочной площадке.

У него нет эмоциональной связи с этими девушками. Когда он приходит домой, он уже не Дэнни Ди, а мой муж».

В настоящее время пара занимается производством фильмов для взрослых в Европе и США. Менять сферу деятельности Софья и Дэнни пока не планируют.