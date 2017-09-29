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Как выжить в магнитную бурю

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Головная боль. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Наиболее подвержены магнитным бурям пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, гипертонические болезни.

На этой неделе Земля оказалась в потоке солнечного ветра, чья скорость вдвое превышает среднее значение. Ученые присвоили магнитной буре третий уровень из пяти. Из-за космического катаклизма многие испытывают сильное недомогание.

При магнитной буре людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно следует регулярно принимать лекарства и следить за артериальным давлением, рассказал РИА Новости терапевт Владимир Тюрин. По его словам, наиболее подвержены магнитным бурям пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это такие недуги как ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, гипертонические болезни.

"Может меняться артериальное давление в ту или другую сторону, могут чаще возникать боли в сердце, поэтому должны принимать регулярно эти пациенты свои препараты, при болях в сердце – нитроглицерин и контролировать давление почаще. Вот и все", – рассказал Владимир Тюрин.

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