Как выжить в магнитную бурю

На этой неделе Земля оказалась в потоке солнечного ветра, чья скорость вдвое превышает среднее значение. Ученые присвоили магнитной буре третий уровень из пяти. Из-за космического катаклизма многие испытывают сильное недомогание.

При магнитной буре людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно следует регулярно принимать лекарства и следить за артериальным давлением, рассказал РИА Новости терапевт Владимир Тюрин. По его словам, наиболее подвержены магнитным бурям пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это такие недуги как ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, гипертонические болезни.

"Может меняться артериальное давление в ту или другую сторону, могут чаще возникать боли в сердце, поэтому должны принимать регулярно эти пациенты свои препараты, при болях в сердце – нитроглицерин и контролировать давление почаще. Вот и все", – рассказал Владимир Тюрин.