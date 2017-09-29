Эти танцы сводят с ума! Видео «Танцевального рая» в белом и концерта ARTIK & ASTI уже готово, смотрим!

Главным событием вечера стал долгожданный концерт популярной российской группы ARTIK & ASTI из Москвы.

ARTIK & ASTI - это всеми любимые хиты: «Облака (Рай один на двоих)», «Половина», «Никому не отдам», «Я твоя», «Больше, чем любовь», «Очень очень», «Сладкий Сон», «На край земли», «Моя последняя надежда», новый супер-хит «Неделимы» и другие!

В этот раз гостей ждал "Танцевальный Pай special edition" – WHITE PARTY – это белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и белые наряды гостей, все это создавало особое настроение!

Смотрите эксклюзивное видео от организаторов вечеринки!