Видео: в Москве прощаются со звездой сериала «Физрук» Егором Клинаевым

Люди приходят с цветами, не сдерживают своих эмоций, оплакивают Клинаева и утешают друг друга, передает RenTV.

Напомним, звезда сериала "Физрук" погиб в возрасте 18 лет. Смертельная авария произошла в ночь на 27 сентября. Клинаев решил помочь людям, которые попали в ДТП на МКАД, однако самого актера сбила машина. Юноша скончался от полученных травм.

Клинаев получил известность благодаря роли в популярном сериале "Физрук". Также он снимался в сериалах "Полицейский с Рублевки в Бескудниково", "Власик. Тень Сталина" и фильмах "Чемпионы", "Частное пионерское" и других.