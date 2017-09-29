Фото: певица Зара показала, какое тело прячет под закрытыми платьями

Мы привыкли видеть 34-летнюю российскую певицу Зару в вечерних нарядах и платьях в пол, однако на днях певица опубликовала в микроблоге фото из фитнес-зала.
На нем исполнительница позирует в коротком спортивном топе, демонстрируя свой плоский живот, пишет woman.ru.
27 сентября Зара опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой показала свою спортивную фигуру во всей красе.
«Бодрого утра вам, дорогие! « — подписала кадр, сделанный на боксерском ринге, певица. Поклонники осыпали звезду комплиментами и поставили больше 18 тысяч лайков.
«Просто красотка», «Какая шикарная фигура», «Худышка», «Какая тростинка!», «Фигура огонь», «Идеальное тело!» — писали восхищенные фолловеры певицы.
В одном из интервью дважды мама признавалась, что поддерживать форму ей помогают интенсивные занятия спортом, а также правильная и вкусная еда: «На специальных диетах я не сижу. Но контролирую, что ем и в каких пропорциях.
Стараюсь, чтобы в рационе было много овощей и фруктов, чтобы организм получил необходимые витамины».