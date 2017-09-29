Эта красотка собиралась на день рождения эстонского канала, она и подумать не могла, что этот вечер обернется для нее кошмаром

Вчера солистка эстонского коллектива La La Ladies Диана Варик радостно собиралась на день рождения Kanal 2. У нее там должна была быть важная миссия – интервью со знаменитостями в течение всего вечера. Также Диана очень похожа на главреда портала Elu24 Керту Юккум. Быть весь вечер ее двойником – это второй план.

Но по дороге на мероприятие Диана попадает в автомобильную аварию. По словам артистки, не по ее вине. К счастью, девушка не пострадала, но потеряла много драгоценного времени. Но это далеко не всё. Не успела красавица с этим ужасом покончить, как на ее голову свалилась другая беда. Неподалеку от машины девушка споткнулась и упала, повредив колено, руку и бедро. В редакцию порталов Elu24 и Limon девушка пришла вся в крови. Руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель и главред Elu24 Керту Юккум оказали красавице первую помощь.

Поскольку платье не закрывало колени, для того, чтобы Керту не отличалась от своего двойника, пришлось и ей тоже заклеить колени пластырем.

/ Личный архив

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