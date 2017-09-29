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Модель, сделавшая неудачное тату на глазном яблоке: «у меня вытекает глаз!»

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ФОТО: facebook

Месяц назад 24-летняя канадская модель Кэтт Галлингер решила изменить цвет белка правого глаза с помощью татуировки. Во время этой косметической процедуры специалист вводит пигмент прямо в глазное яблоко. Обычно это не приводит к неприятным последствиям, но в случае Кэтт что-то пошло не так.

Кэтт Галлингер уже давно увлекалась модификацией тела — у девушки есть множество татуировок и разрезан язык. Месяц назад Кэтт решила сделать следующий шаг и окрасить глазное яблоко. Девушка утверждает, что эта процедура должна была помочь ей "чувствовать себя как дома в своём собственном теле", передает Life.

Почти сразу после процедуры девушка поняла, что где-то была допущена ошибка — из её глаза начала сочиться фиолетовая жидкость, а зрение стало падать. Кэтт отправилась в больницу и врачи прописали ей противовоспалительные капли и антибиотики, но лучше ситуация не стала. Спустя неделю глаз девушки распух и стал ощутимо болеть.

Фотографии и видео с деформированным глазом Кэтт выложила на своей странице в "Фейсбуке" в качестве предостережения для тех, кто решится на подобную татуировку. Она надеется, что это подтолкнёт фанатов модификации тщательнее изучить портфолио художника, к которому они обращаются.

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