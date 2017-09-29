Кто этот счастливчик? Лаура Пылдвере познакомила Эстонию с новым возлюбленным

Счастливчик, который получил расположение Пылдвере – тоже успешная персона в светской жизни, продюсер Магнус Мююрисепп.

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В минувшее воскресенье он отпраздновал свой 37-й день рождения. Разница в возрасте между Лаурой и Магнусом составляет семь лет, а учитывая, что у обоих за спиной опыт отношений, скорее всего, речь идет о серьезных отношениях, пишет журнал Kroonika.