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Кто этот счастливчик? Лаура Пылдвере познакомила Эстонию с новым возлюбленным

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ФОТО: Insgaram

Свято место пусто не бывает! Певица Лаура Пылдвере, которая представила Эстонию на «Евровидении-2017», весной разошлась со своим мужем – талантливым музыкантом Джоэлем Расмусом-Реммела. А теперь, осенью, Лаура представила общественности свою новую любовь.

Счастливчик, который получил расположение Пылдвере – тоже успешная персона в светской жизни, продюсер Магнус Мююрисепп.

Фото/ facebook

В минувшее воскресенье он отпраздновал свой 37-й день рождения. Разница в возрасте между Лаурой и Магнусом составляет семь лет, а учитывая, что у обоих за спиной опыт отношений, скорее всего, речь идет о серьезных отношениях, пишет журнал Kroonika.

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