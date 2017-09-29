Кто этот счастливчик? Лаура Пылдвере познакомила Эстонию с новым возлюбленным
29 сентября 2017 г., 11:15
Свято место пусто не бывает! Певица Лаура Пылдвере, которая представила Эстонию на «Евровидении-2017», весной разошлась со своим мужем – талантливым музыкантом Джоэлем Расмусом-Реммела. А теперь, осенью, Лаура представила общественности свою новую любовь.
Счастливчик, который получил расположение Пылдвере – тоже успешная персона в светской жизни, продюсер Магнус Мююрисепп.
Фото/ facebook
В минувшее воскресенье он отпраздновал свой 37-й день рождения. Разница в возрасте между Лаурой и Магнусом составляет семь лет, а учитывая, что у обоих за спиной опыт отношений, скорее всего, речь идет о серьезных отношениях, пишет журнал Kroonika.