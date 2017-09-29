Алена Бабенко накануне приезда в Таллинн: «Толерантность заканчивается, когда это касается наших детей»

Заслуженная артистка России, звезда телеэкранов и любимица миллионов, ведущая актриса театра «Современник» – характерная, неповторимая, непредсказуемая – Алена Бабенко предстанет перед таллиннским зрителем в провокационном спектакле.
Уже совсем скоро московский «Современник» приедет с гастролями в Таллинн. 21 октября в концертном зале Nordea пройдет спектакль «Пять вечеров» с Сергеем Гармашем и Евгенией Симоновой, а за день до этого, 20 октября, Михаил Ефремов и Алена Бабенко покажут современный и такой смелый «Амстердам», поставленный по новой пьесе Александра Галина. Спектакль о нынешних временах и нравах, о том, как принять своих детей такими, какие они есть.
Мы созвонились с Аленой Бабенко, известной зрителям по фильмам «Водитель для Веры», «Каникулы строгого режима», «О чем еще говорят мужчины» и других, накануне ее приезда в Эстонию.
– Алена, с гастролями театра «Современник» вы уже приезжали в Таллинн в 2013 году. Какое впечатление произвела на вас наша столица?
– Свободного времени у нас было немного, но мы успели погулять по Старому городу. На Ратушной площади тогда какие-то театральные действа проходили. Мне вообще показалось, что Таллинн – такой театральный город: повозки с лошадьми, люди в интересных одеждах, деревянные столы с глиняными кружками, узкие улочки, лавки с рукодельными сувенирами. Все такое самобытное, наполовину деревенское. В Таллинне все очень гармонично, даже не хочется сравнивать его с остальной Европой. В Эстонии вообще особенность какая-то своя, национальная – и в этом ее прелесть! Я помню эти поля и эти дороги, по которым мы ехали… Этот воздух замечательный, от которого просто кружится голова.
– Вы так тепло отзываетесь о нашей столице, что прямо мурашки по коже!
– Кстати, из Таллинна в качестве сувенира я привезла себе башмаки с колодками ручной работы. А еще стопочки раскрашенные, которые постоянно используются у меня дома – красивые! Вот вы спросили про Таллинн, а меня воспоминания захлестнули. Помню, что мы сидели в каком-то баре, и я очень хотела стырить какие-то стаканы, потому что они были невероятно красивые (смеется). Я с нетерпением жду встречи с Таллинном, а перед поездкой заранее напишу список того, что непременно привезу себе на память. Ведь у вас такая теплота и уют – этого часто не хватает в большом городе.
Фото: Scanpix
– В Таллинне вы сыграете главную роль в спектакле «Амстердам». Спектакль новый, его премьера состоялась в начале этого года, да и сюжет у него современный, даже можно сказать, дерзкий. А если в двух словах сформулировать – о чем он, этот спектакль?
– Главная роль там у Миши (Михаил Ефремов – прим. авт.), я всего лишь играю его жену.
– Но если не главная, то уж точно яркая!
– Яркая – это верно! Да и на сцене я нередко появляюсь. «Амстердам» – это спектакль нашего времени, это «отцы и дети» в наши дни, спор поколений, потому что речь идет об очень насущных вопросах, которые касаются каждого. У нас есть такое любимое слово – толерантность, да? И как только возникают какие-то меньшинства, какие-то люди необычные – мы сразу употребляем это слово. Но толерантность всегда заканчивается, когда это касается наших детей! Вот об этом мы и говорим со сцены, это попытка примирения поколений, попытка найти общий язык. Не всегда осуждать, а постараться понять. Этот спектакль – острый, категоричный, трагический разговор со зрителем.
— Несмотря на то, что спектакль затрагивает очень серьезные проблемы, он не лишен и комедийных моментов?
— Там очень много веселого, это конечно! Галин – замечательный драматург. Я бы назвала этот спектакль трагикомедией. Абсурдные ситуации, в которые попадает главный герой, смешны сами по себе. Но, конечно, в «Современнике» не бывает просто комедий. У нас психологический театр – это наша гордость и наша основа, поэтому есть, где посмеяться, где поплакать, а самое главное – над чем подумать!
— Вы играете с Михаилом Ефремовым. Более того, по сюжету вы муж и жена, которые не сходятся в мировоззрении. А как складываются ваши взаимоотношения вне сцены? Легко ли с ним работать?
— Мы уже снимались вместе в кино, и не раз! Кстати, мужа и жену тоже играли в фильме, который недавно по телевидению прошел. Первая наша встреча была в фильме «Жесть», где он играл маньяка, а я журналистку, попавшую в лапы этому самому маньяку. Так что мы с Михаилом давние партнеры. Вне театра мы редко встречаемся - некогда, мы артисты занятые. Но иногда бывают какие-то общие мероприятия. Например, год назад мы вместе читали стихи у Игоря Крутого на большом концерте в Сочи. Как партнер, как артист, Миша – просто замечательный, я счастлива, что он есть в нашем театре!
Кадр из фильма «Новая жена»
– Мне кажется, что в «Современнике» вы уже все как одна большая семья.
– Точно! Нас уже нельзя назвать просто театром, у нас какие-то неформальные, теплые отношения внутри коллектива.
– Вот и в Таллинн вы приедете большой командой, покажете два спектакля. Вы с Ефремовом в «Амстердаме», «Пять вечеров» с Сергеем Гармашем в главной роли – как тут зрителю не разорваться?
– «Амстердам» у нас – хит сезона. «Пять вечеров» – не меньший хит, я вам скажу. Для меня это чудо-спектакль, это из серии такой классики, которая абсолютно о любом человеке, о любых взаимоотношениях. В центре такая большая любовь, которая не заканчивается. Знаете, некоторые не верят в любовь, говорят, что она так, только на экране, а я говорю, что она есть! Вот и спектакль об этом. Он тоже и смешной, и трогательный, одним словом – очень пронзительная история. По-моему, это учебник любви, особенно актуальный в наше время, когда всё на бегу.
Алена Бабенко и ее муж Эдуард Субоч/ Scanpix
— И все же, если вернуться к «Амстердаму», в котором поднимается вечная проблема отцов и детей, не могу не спросить: вы как мать взрослого сына когда-нибудь сталкивались с ней в воспитании?
— Я мама не классическая! Воспитание моего сына совпало с моей актерской учебой. Я очень переживала, что не могу уделять ребенку столько внимания, сколько необходимо. Но самые ценные разговоры у нас случались перед сном. «Час перед сном» – так я это называла, и теперь всем родителям советую. В этот час я могла узнать все, о чем он думает, что у него произошло за день. Часто я уже засыпала, а сын так сильно вовлекался в разговор, что просил: ну мама, спроси что-нибудь еще! Таким образом он учился и разговаривать, и выражать свои мысли.
Я поняла, что ребенку не столь важно, сколько ты с ним провел времени, сколько соплей вытер: важны постоянный диалог с ним и внимание. Увы, в Советском Союзе у нас такого тесного контакта с родителями не было, все было по правилам, а проявление любви, задушевные разговоры были не приняты. Наши беседы с ребенком сделали большое дело: они сохранили доверительные отношения. Я даже не знаю, что такое переходный период. С сыном мы до сих пор друзья, а это непросто – сделать своего ребенка другом.
— Алена, с трудом верится, но теперь у вас уже есть внук. Какое это ощущение – так рано стать бабушкой?
— Да, это правда. 11 сентября ему исполнилось два года, и это очень здорово! Сначала это, конечно, было непривычно – я бабушка! Но ведь я полна сил и могу подолгу с ним играть. Он меня называет пока Аля, ему так удобно (слышно, что улыбается). Мы дружим, он растет примерно в такой же свободе, в которой рос мой сын. Мы все из одной среды – у меня сын оператор, невестка – режиссер-документалист. Все вместе снимаем кино, я была продюсером их фильмов, так что у нас все налажено!
— Столько всего успеваете, и в семье, и на работе, и всегда столько в вас сил и жизненной энергии. В чем секрет? Как снимаете стресс после выступлений и съемок?
— Я стараюсь уделять внимание спорту, когда это возможно. Спорт полезен не только для организма, но и для профессии. Если ты хочешь просуществовать как можно дольше, ты должен заботиться не только о лице, но и о теле! Спорт дисциплинирует и, надо сказать, это отличная возможность отдохнуть. Я люблю играть в теннис, в это время забываешь обо всем, голова отключается. А отдых не в том, чтобы лежать и ничего не делать, а в переключении внимания, будь то спорт, музеи, кино, подруги и так далее. Только так я могу отдыхать. Я не лежебока на пляже, я люблю путешествовать. Конечно, иногда бывает очень лень, хочется съесть торт, выпить вина, посидеть за столом…
Фото: Scanpix
— Торт?! Алена, у вас такая фигура… Мне кажется, вы сейчас лукавите!
— Да что вы! Я огромная сладкоежка, я обожаю шоколад, вкусности разные! Недавно я приехала из Ниццы, и там такие шербеты (мечтательно) – невозможно удержаться! Я вообще считаю, что можно взять и позволить себе все и сразу, ну а потом уже брать себя в руки и бороться с последствиями.
— Напоследок затрону такой интересный факт – у вас в году два дня рождения. Многие женщины и один такой праздник не особо чтят. Как же получилось, что вы отмечаете две даты?
— Обычно у всех вторые дни рождения связаны с какими-то катастрофическими случаями, а у меня – с абсолютной радостью. Это были съемки фильма «Водитель для Веры». У нас за время работы было три экспедиции в Крым, третья выпала на август. У нас была дружная кинобанда, но к тому времени все уже порядком подустали. И как-то за обедом я заявила, что у меня день рождения через две недели – 15 августа. Решила разыграть всех, потому что очень хотелось какого-то праздника. Сказала и забыла, а 14 августа узнала, что вся группа активно готовится к празднику, и процесс уже не остановить! Мне подарили швейцарские часы на лаковом тоненьком ремешке и роскошный букет. Получился настоящий праздник, но я переживала страшно. Опасалась, что кто-нибудь посмотрит мой паспорт и узнает, что настоящий день рождения у меня 31 марта, и я вру. Вот тогда я придумала историю, что мой дедушка родился 15 августа, и я всегда хотела отмечать день рождения с ним в один день. Мне до сих пор радостно отмечать эту дату. Тем более, что после фильма «Водитель для Веры» началась моя основная карьера.
Кадр из фильма "Водитель для Веры"