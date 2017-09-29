Алена Бабенко накануне приезда в Таллинн: «Толерантность заканчивается, когда это касается наших детей»

Уже совсем скоро московский «Современник» приедет с гастролями в Таллинн. 21 октября в концертном зале Nordea пройдет спектакль «Пять вечеров» с Сергеем Гармашем и Евгенией Симоновой, а за день до этого, 20 октября, Михаил Ефремов и Алена Бабенко покажут современный и такой смелый «Амстердам», поставленный по новой пьесе Александра Галина. Спектакль о нынешних временах и нравах, о том, как принять своих детей такими, какие они есть.

Мы созвонились с Аленой Бабенко, известной зрителям по фильмам «Водитель для Веры», «Каникулы строгого режима», «О чем еще говорят мужчины» и других, накануне ее приезда в Эстонию.

– Алена, с гастролями театра «Современник» вы уже приезжали в Таллинн в 2013 году. Какое впечатление произвела на вас наша столица?

– Свободного времени у нас было немного, но мы успели погулять по Старому городу. На Ратушной площади тогда какие-то театральные действа проходили. Мне вообще показалось, что Таллинн – такой театральный город: повозки с лошадьми, люди в интересных одеждах, деревянные столы с глиняными кружками, узкие улочки, лавки с рукодельными сувенирами. Все такое самобытное, наполовину деревенское. В Таллинне все очень гармонично, даже не хочется сравнивать его с остальной Европой. В Эстонии вообще особенность какая-то своя, национальная – и в этом ее прелесть! Я помню эти поля и эти дороги, по которым мы ехали… Этот воздух замечательный, от которого просто кружится голова.

– Вы так тепло отзываетесь о нашей столице, что прямо мурашки по коже!

– Кстати, из Таллинна в качестве сувенира я привезла себе башмаки с колодками ручной работы. А еще стопочки раскрашенные, которые постоянно используются у меня дома – красивые! Вот вы спросили про Таллинн, а меня воспоминания захлестнули. Помню, что мы сидели в каком-то баре, и я очень хотела стырить какие-то стаканы, потому что они были невероятно красивые (смеется). Я с нетерпением жду встречи с Таллинном, а перед поездкой заранее напишу список того, что непременно привезу себе на память. Ведь у вас такая теплота и уют – этого часто не хватает в большом городе.

Фото: Scanpix

– В Таллинне вы сыграете главную роль в спектакле «Амстердам». Спектакль новый, его премьера состоялась в начале этого года, да и сюжет у него современный, даже можно сказать, дерзкий. А если в двух словах сформулировать – о чем он, этот спектакль?

– Главная роль там у Миши (Михаил Ефремов – прим. авт.), я всего лишь играю его жену.

– Но если не главная, то уж точно яркая!

– Яркая – это верно! Да и на сцене я нередко появляюсь. «Амстердам» – это спектакль нашего времени, это «отцы и дети» в наши дни, спор поколений, потому что речь идет об очень насущных вопросах, которые касаются каждого. У нас есть такое любимое слово – толерантность, да? И как только возникают какие-то меньшинства, какие-то люди необычные – мы сразу употребляем это слово. Но толерантность всегда заканчивается, когда это касается наших детей! Вот об этом мы и говорим со сцены, это попытка примирения поколений, попытка найти общий язык. Не всегда осуждать, а постараться понять. Этот спектакль – острый, категоричный, трагический разговор со зрителем.