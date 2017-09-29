Раковая опухоль оказалась предметом, который пациент вдохнул 40 лет назад

Медики подозревали, что у заядлого курильщика развился рак легких, но реальность оказалась куда более странной, пишет Лайф.

На рентгеновском снимке врачи не смогли разглядеть природу образования в лёгких пациента и решили провести операцию. Тогда и выяснилось, что пугающая опухоль — это игрушечный дорожный конус, который мужчина вдохнул в возрасте семи лет. Пациент признался, что в детстве часто глотал кусочки игрушек, поэтому не заметил, как конус попал в трахею.

В докладе, опубликованном в медицинском журнале The BMJ, утверждается, что через четыре месяца после удаления конуса состояние пациента заметно улучшилось. Врачи пока не могут объяснить, почему игрушка так долго не давала о себе знать, но, вероятнее всего, это связано с юным возрастом будущего пациента — его лёгкие сумели адаптироваться к инородному предмету.