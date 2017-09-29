Ай, горячо! Эта 18-летняя девушка признана самой сексуальной в Сети, но это еще не все!

Любители спорта и завсегдатаи "Инстаграма" знают, что немецкая бегунья Алисия Шмидт, выходя на дорожку, приковывает к себе взгляды всего стадиона. Виной тому потрясающая внешность девушки.

Алисия с успехом пользуется тем, чем наградила ее природа, подписывая контракты с компаниями-гигантами, такими как Puma, и набирая орды поклонников в "Инстаграме".

A post shared by ᗩℓicα (@alicasmd) on Sep 14, 2017 at 6:44am PDT

Девушка любит делиться со своими подписчиками довольно откровенными фотографиями, демонстрирующими идеальную внешность и фигуру. То и дело она выкладывает снимки и видео в купальных костюмах, заставляя поклонников ссориться друг с другом в комментариях, а соперниц — кусать от зависти локти.

A post shared by ᗩℓicα (@alicasmd) on Jul 16, 2017 at 5:44am PDT

На данный момент на аккаунт девушки подписано почти 35 тысяч человек. Популярность Алисии привела к тому, что сайт Busted Coverage назвал ее самой сексуальной атлеткой в мире.