Ай, горячо! Эта 18-летняя девушка признана самой сексуальной в Сети, но это еще не все!

Алисия Шмидт, 18-летняя бегунья из Германии, планирует принять участие в Олимпийских играх только в 2020 году, но уже сейчас о ней знают тысячи поклонников спорта и не только, пишет Лайф.
Любители спорта и завсегдатаи "Инстаграма" знают, что немецкая бегунья Алисия Шмидт, выходя на дорожку, приковывает к себе взгляды всего стадиона. Виной тому потрясающая внешность девушки.
Алисия с успехом пользуется тем, чем наградила ее природа, подписывая контракты с компаниями-гигантами, такими как Puma, и набирая орды поклонников в "Инстаграме".
Девушка любит делиться со своими подписчиками довольно откровенными фотографиями, демонстрирующими идеальную внешность и фигуру. То и дело она выкладывает снимки и видео в купальных костюмах, заставляя поклонников ссориться друг с другом в комментариях, а соперниц — кусать от зависти локти.
На данный момент на аккаунт девушки подписано почти 35 тысяч человек. Популярность Алисии привела к тому, что сайт Busted Coverage назвал ее самой сексуальной атлеткой в мире.