Жена Караченцова госпитализирована вслед за супругом

Обездвиженный Николай Караченцов находится в клинике уже несколько дней. Все это время ни на шаг от него не отходит заботливая супруга Людмила Поргина. Она специально легла в больницу, чтобы следить за самочувствием всенародно любимого артиста.

Правда, все разговоры о том, что жизнь Караченцова висит на волоске, категорически отвергает. По словам Поргиной, ее супруг чувствует себя прекрасно. "Сегодня к нему приходил друг. Вот только что мы пришли с прогулки, сейчас планируем отдохнуть. В больницу легли только для того, чтобы проконтролировать состояние здоровья мужа. Мы это делаем каждую осень, ведь он – инвалид первой группы", – утверждает Людмила Андреевна.

Однако пребывание в больнице чете актеров изрядно надоело. И они собираются, как только разрешат медики, вернуться домой. "На днях мы получим вердикт врачей по анализам и решим, выписываться или нет", – говорит Поргина. Хотя даже в медицинском учреждении любящая жена сумела создать для Караченцова уют.

"У нас здесь своя палата, мы сами ее отремонтировали и сделали из нее небольшую квартиру", – рассказывает супруга артиста. "За лечение ничего не платим, как и все граждане нашей страны. Весь персонал относится к нам очень хорошо, все любят Николая Петровича", - добавляет она.

Также Поргина призналась, что скоро собирается увезти Караченцова на отдых. "Мы давно хотим слетать на зиму в Дубай или же в Европу. Закончим обследование и займемся этим вопросом. Главное, чтобы здоровье позволяло", – цитирует Людмилу Андреевну Sobesednik.ru.

Напомним, несколько дней назад Николай Караченцов попал в больницу. Речь шла о хирургическом отделении НИИ Склифосовского. При этом супруга популярного артиста Людмила Поргина сразу отмела все опасения общественности, заявив, что у него "все в порядке". Эту версию поддержал и сын артиста Андрей.