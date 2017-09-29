«Добро пожаловать в страну безумия!»: американец рассказал о жизни в России

«Я восемь месяцев жил на окраине Москвы. И если честно, это был самый ужасный период моей жизни. Думаю, по большей части виновата моя работа. Я ненавидел засыпать ночью, потому что я знал, что утром должен буду проснуться и работать. Так себе образ жизни, — так начинает свой рассказ о жизни в России путешественник Леопольд из США. — Несмотря ни на что, я узнал много нового о себе и мире. Это был первый раз, когда я погрузился в чужую культуру, и этот опыт был положительным. И вот мои 5 причин, почему»:

Россия преподнесла мне много неожиданных сюрпризов. Например, я влюбился почти во всё, что я ел. Русская еда — восхитительна! Я видел много таких блюд, которые заставляли мой желудок сделать сальто, но россияне знают, как приготовить действительную вкусную пищу. Борщ, оливье, блины, чёрная икра (такая дешёвая в России) — это то, что я полюбил есть в России, а ещё такие странные конвертики из сырого лосося и майонеза. Ешьте всё это с кефиром или квасом, и вы поймёте, что такое сытная русская еда, которая заставит замолчать любого скептика.

2. Терпимость к языковым ошибкам

Русские знают, что их язык сложный. На самом деле у меня такое чувство, что это источник национальной гордости. Может быть поэтому они так терпеливы с изучающими русский язык. За восемь месяцев у меня ни разу не было действительного неудачного опыта, чтобы кто-то сердился на меня за мой бедный русский. А теперь подумайте об Америке (если вы американец): представьте, что русский человек пытается заказать что-то в ресторане или баре на ломаном английском, я предполагаю, что у бедолаги будет гораздо меньше приятных впечатлений, чем у меня в России.

Почти везде, где я бывал, я встречал людей, готовых помочь мне учить русский язык — глагол здесь, поговорка там. А ещё я заметил, что многие люди хвалили меня за мой русский, даже когда я говорил ужасно неразборчиво. Не представляю, как культура страны может быть ещё более благоприятной для людей, которые пытаются выучить чужой язык.

3. Порядок на эскалаторах в метро

Каждый день московский метрополитен перевозит миллионы людей невероятно большого города. Метро в Москве — красивое, а ещё это эффективное бомбоубежище. Большая часть станций находится в нескольких сотнях футов под землёй. Для того, чтобы добраться до них, нужно прокатиться на эскалаторе. Это может занять несколько минут, и если вы расслаблены и никуда не спешите — это уникальный опыт. А вот если вы торопитесь и опаздываете — это кошмар. К счастью, есть экспресс-полоса. На эскалаторах те, кто стоят справа, дают возможность спешащим людям пробегать слева. Если кто-то нарушает это правило, можно прикрикнуть в русской манере, и они быстро уйдут с дороги.