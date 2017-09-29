А вы сегодня выспались? Секс и сон оказались главными компонентами счастья

Британские ученые представили результаты своего нового исследования, посвященного человеческому счастью. Оказалось, что для его достижения ключевыми факторами являются здоровый продолжительный сон и сексуальное удовлетворение, а все остальное, чему люди традиционно склонны уделять повышенное внимание, второстепенно, пишет Ridus.ru.

Специалисты Национального центра социальных исследований опросили 8250 человек и выяснили, что счастливее себя чувствуют именно те, кто крепко спит ночью и хорошо отдыхает, даже если у них в разы меньше денег, чем у тех, кто замотался на работе и недосыпает, пишет британский таблоид Mirror.

Деньги вообще оказались мало связаны с ощущением счастья и жизненного благополучия, правда ситуации, когда людям не хватает на питание и элементарные бытовые удобства оставались за скобками исследования.

Секс также оказался важнее денег, но не так важен, как здоровый сон. Люди с более высоким «индексом счастья» заявили, что довольны своей сексуальной жизнью, а у несчастных с этим делом, было, как правило, не все ладно.

Дополнительными факторами, способствующими достижению счастья, исследователи назвали бесконфликтные отношения с семьей и друзьями, спокойствие на работе, а также хорошее здоровье близких. Все это оказалось важнее, чем быстрые автомобили, экзотические праздники и другие навязанные коммерческой рекламой атрибуты «успешной жизни».

Худшим выбором с точки зрения благополучия ученые назвали работу в ночное время, при которой у человека не остается времени на личную жизнь, семью и близких. В целом специалисты посоветовали согражданам побольше отдыхать и поменьше «убиваться» ради карьеры и денег.