Видео: Ольгу Бузову жестко раскритиковали за исполнение хита Мадонны
29 сентября 2017 г., 04:23
Накануне в московском "Крокус Сити холле" телеведущая и певица Ольга Бузова исполнила хит американской поп-дивы Мадонны под названием «Vogue». Многим это не понравилось.
Ольга Бузова поделилась фрагментом своего выступления в Инстаграме. Зрители и фолловеры микроблога сразу поняли, что она пела под низкокачественную фонограмму, а ее хореография не сравнится с движениями Мадонны. Вот такой критике подвергли Ольгу Бузову, пишет 7d.org.ua.