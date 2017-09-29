Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Видео: Ольгу Бузову жестко раскритиковали за исполнение хита Мадонны

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Ольга Бузова. | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Накануне в московском "Крокус Сити холле" телеведущая и певица Ольга Бузова исполнила хит американской поп-дивы Мадонны под названием «Vogue». Многим это не понравилось.

Ольга Бузова поделилась фрагментом своего выступления в Инстаграме. Зрители и фолловеры микроблога сразу поняли, что она пела под низкокачественную фонограмму, а ее хореография не сравнится с движениями Мадонны. Вот такой критике подвергли Ольгу Бузову, пишет 7d.org.ua.

The show must go on #notenoughforme#малополовин

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Наверх