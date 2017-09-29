Видео: Ольгу Бузову жестко раскритиковали за исполнение хита Мадонны

Ольга Бузова поделилась фрагментом своего выступления в Инстаграме. Зрители и фолловеры микроблога сразу поняли, что она пела под низкокачественную фонограмму, а ее хореография не сравнится с движениями Мадонны. Вот такой критике подвергли Ольгу Бузову, пишет 7d.org.ua.

The show must go on #notenoughforme#малополовин A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Sep 28, 2017 at 2:12pm PDT